Usinas associadas à Unica vão doar 35 mil litros de álcool para o ES

Data: 12/03/2020 - ES - Vitória - Mãos sendo lavadas. Maneira de prevenir o coronavírus - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

A Unica, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, vai doar para Estados brasileiros 1 milhão de litros de álcool para que o produto possa ser convertido em álcool gel ou usado como álcool 70. O Espírito Sant o será contemplado com 35 mil litros para ajudar no combate ao coronavírus.

A doação será feita à Secretaria de Saúde capixaba e a previsão é que a carga deixe a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (24).

Neste primeiro momento, serão contemplados pela ação da Unica seis Estados. Além do Espírito Santo estão na lista: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. As secretarias de saúde do Espírito Santo e de São Paulo serão as duas primeiras a receber o produto.

Os volumes serão transportados até pontos indicados pelas secretarias de saúde dos Estados, onde ocorrerá o processamento industrial, para a transformação em gel ou envase da solução líquida.

A ação acontece em um momento em que a população e até mesmo empresas e órgãos do setor da saúde vêm encontrando dificuldades de localizar no mercado álcool gel ou álcool 70, utilizado para desinfecção e essencial para serviços de saúde.

A iniciativa da Unica foi possível após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar, no último dia 19, o segmento de cana-de-açúcar a produzir o álcool hidratado 70º INPM. Essa foi uma solicitação feita pela própria entidade à agência, que acatou o pedido. Assim, a Unica está autorizada a produzir e a transportar o produto, que vai contribuir para o abastecimento das unidades públicas de saúde, de forma gratuita, a fim de conter a disseminação do coronavírus.

“Vivemos um momento que demanda união e criamos uma verdadeira operação de guerra para superar os desafios impostos pela Covid-19 e contribuir com diversos Estados do país”, disse Evandro Gussi, presidente da Unica, associação que representa o setor sucroenergético brasileiro e é formada por mais de 100 empresas.