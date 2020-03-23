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Combate à disseminação da Covid-19

Usinas associadas à Unica vão doar 35 mil litros de álcool para o ES

Para ajudar no combate ao coronavírus, produtores de  álcool vão fazer doações a diversos Estados brasileiros, entre eles o Espírito Santo

Publicado em 23 de Março de 2020 às 13:13

Públicado em 

23 mar 2020 às 13:13
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Data: 12/03/2020 - ES - Vitória - Mãos sendo lavadas. Maneira de prevenir o coronavírus - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
A Unica, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, vai doar para Estados brasileiros 1 milhão de litros de álcool para que o produto possa ser convertido em álcool gel ou usado como álcool 70. O Espírito Santo será contemplado com 35 mil litros para ajudar no combate ao coronavírus.
A doação será feita à Secretaria de Saúde capixaba e a previsão é que a carga deixe a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (24).

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Neste primeiro momento, serão contemplados pela ação da Unica seis Estados. Além do Espírito Santo estão na lista: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. As secretarias de saúde do Espírito Santo e de São Paulo serão as duas primeiras a receber o produto.
Os volumes serão transportados até pontos indicados pelas secretarias de saúde dos Estados, onde ocorrerá o processamento industrial, para a transformação em gel ou envase da solução líquida.
A ação acontece em um momento em que a população e até mesmo empresas e órgãos do setor da saúde vêm encontrando dificuldades de  localizar no mercado álcool gel ou álcool 70, utilizado para desinfecção e essencial para serviços de saúde.
A iniciativa da Unica foi possível após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar, no último dia 19, o segmento de cana-de-açúcar a produzir o álcool hidratado 70º INPM. Essa foi uma solicitação feita pela própria entidade à agência, que acatou o pedido. Assim, a Unica está autorizada a produzir e a transportar o produto, que vai contribuir para o abastecimento das unidades públicas de saúde, de forma gratuita, a fim de conter a disseminação do coronavírus.
“Vivemos um momento que demanda união e criamos uma verdadeira operação de guerra para superar os desafios impostos pela Covid-19 e contribuir com diversos Estados do país”, disse Evandro Gussi, presidente da Unica, associação que representa o setor sucroenergético brasileiro e é formada por mais de 100 empresas.
Evandro Gussi é presidente da Unica Crédito: Genilson Frazao/Divulgação Unica

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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