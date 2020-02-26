Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Álcool gel começa a desaparecer das prateleiras de farmácias em SP
Medo do coronavírus

Álcool gel começa a desaparecer das prateleiras de farmácias em SP

A aplicação da substância nas mãos é indicada por especialistas como medida de prevenção à contaminação pelo vírus

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 16:29
Álcool Gel Crédito: Reprodução
Após a confirmação de um caso de um homem infectado com coronavírus em São Paulo, as farmácias da capital paulista começaram a registrar uma corrida por álcool gel. A aplicação da substância nas mãos é indicada por especialistas como medida de prevenção à contaminação pelo vírus.
Em uma farmácia na avenida Liberdade, na região central, os frascos pequenos, de 52 gramas, já estavam esgotados na tarde desta quarta. Restavam apenas algumas poucas unidades da embalagem maior, com 420 gramas.
Na Praça da Sé, apenas dois frascos estavam disponíveis por volta das 15h. "A procura subiu muito nestes dias por causa dessa história do coronavírus", disse o atendente. A mesma situação foi encontrada em uma drogaria na avenida Paulista.

Veja Também

São Paulo terá centro de contingência do coronavírus

Saiba como se prevenir contra o coronavírus e o que fazer em caso de suspeita

Em uma farmácia situada na avenida Angélica, um funcionário disse por telefone que sobravam poucas unidades e sugeriu que a compra fosse feita o quanto antes. "Se demorar muito para vir buscar, não vai ter mais", advertiu.
Outras redes de drogarias foram procuradas para comentar a respeito da demanda por álcool gel, mas não se manifestaram até o fechamento desta reportagem.
A rede Ultrafarma diz que, somente nesta semana, a procura pelo produto dobrou. A empresa afirma já ter feito novos pedidos aos fabricantes para evitar desabastecimento nas lojas.
A Extrafarma diz que também teve elevação na procura pelo álcool gel, mas não citou um percentual de aumento. A rede afirma que também houve mais buscas por máscaras descartáveis e que "está se preparando para a maior demanda".

Veja Também

Exame descarta primeiro caso de coronavírus no ES

Jogo da Inter de Milão na Liga Europa terá portões fechados por coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados