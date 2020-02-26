Jogo da Inter de Milão na Liga Europa terá portões fechados por coronavírus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa anunciou que a partida entre Internazionale de Milão (ITA) e Ludogorets (BGR) marcada para ocorrer nesta quinta-feira (26), em Milão, na Itália, pela segunda fase da Liga Europa, terá portões fechados.

Time do Inter de Milão Crédito: Inter de Milão/Facebook

O motivo para a decisão de não permitir a entrada de torcedores no local é a propagação do coronavírus pela Itália - até esta quarta (26), dia do anúncio da Uefa, mais de 320 pessoas foram infectadas e 11 morreram no país.

"Após as decisões das autoridades italianas, a partida da Uefa Europa League entre FC Internazionale Milano e PFC Ludogorets Razgrad será disputada a portas fechadas no Estádio San Siro", disse a Uefa em comunicado.

A entidade informou ainda que "todos os outros jogos da Uefa marcados para esta semana continuarão conforme o planejado e, neste momento, não há restrições para torcedores".