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Futebol

Jogo da Inter de Milão na Liga Europa terá portões fechados por coronavírus

O motivo para a decisão de não permitir a entrada de torcedores no local é a propagação do coronavírus pela Itália
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 11:13

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 11:13

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa anunciou que a partida entre Internazionale de Milão (ITA) e Ludogorets (BGR) marcada para ocorrer nesta quinta-feira (26), em Milão, na Itália, pela segunda fase da Liga Europa, terá portões fechados.
Time do Inter de Milão Crédito: Inter de Milão/Facebook
O motivo para a decisão de não permitir a entrada de torcedores no local é a propagação do coronavírus pela Itália  - até esta quarta (26), dia do anúncio da Uefa, mais de 320 pessoas foram infectadas e 11 morreram no país.
"Após as decisões das autoridades italianas, a partida da Uefa Europa League entre FC Internazionale Milano e PFC Ludogorets Razgrad será disputada a portas fechadas no Estádio San Siro", disse a Uefa em comunicado.
A entidade informou ainda que "todos os outros jogos da Uefa marcados para esta semana continuarão conforme o planejado e, neste momento, não há restrições para torcedores".
Por fim, a Uefa afirmou que vai continuar "acompanhando de perto a situação" em relação ao vírus e seguirá "estabelecendo uma ligação com as autoridades relevantes a este tema".

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