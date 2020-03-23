Mais de 335 mil casos de coronavírus são confirmados no mundo

No mundo todo, 335.991 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. A doença matou pelo menos 14.641 pessoas.
Os números divulgados pela universidade americana são baseados em boletins da Organização Mundial de Saúde (OMS), órgãos oficiais de países e a imprensa local de cada uma das regiões. Os dados são atualizados constantemente e monitorados pelo centro de recursos do coronavírus, criado pela instituição.
CASOS CONFIRMADOS
A China lidera o ranking de casos confirmados no mundo. Segundo o centro da universidade, 81.426 pessoas haviam sido diagnosticadas com a doença Covid-19 no país até às 22h30 deste domingo (22). A Itália vem em segundo lugar, com 59.138 casos.
O avanço rápido do vírus nos Estados Unidos fez com que o país ultrapassasse a Espanha e ocupasse o terceiro lugar na classificação de casos confirmados. Segundo a universidade, 33.276 pessoas já foram infectadas no país norte-americano.
Nos dados da universidade, o Brasil aparecia com 1.593 casos confirmados até as 22h30. O número é maior do que o divulgado na tarde deste domingo (22), pelo Ministério da Saúde, de 1.546.
MORTES
As mortes, segundo o centro de recursos da universidade, já chegam a 14.641 no mundo todo. A Itália lidera o ranking, com 5.471 pessoas mortas pela doença. China vem em segundo, com 3.154 mortes, seguida da Espanha, que tem 1.772 óbitos.
No Brasil, a última atualização apontava para 25 mortes, conforme divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde deste domingo (22). A maioria se concentra no estado de São Paulo, são 22 mortes. Já o Rio de Janeiro registra 3 óbitos. Os outros estados ainda não contabilizam nenhuma morte.