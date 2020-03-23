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Pandemia

Mais de 335 mil casos de coronavírus são confirmados no mundo

China lidera o ranking com 81.409 pessoas infectadas, seguida da Itália e dos Estados Unidos. No Brasil, há mais de 1.500 casos confirmados

Publicado em 22 de Março de 2020 às 22:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 22:55
Mapa mostra locais que há casos confirmados de coronavírus Crédito: Johns Hopkins University Medicine
No mundo todo, 335.991 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. A doença matou pelo menos 14.641 pessoas. 
Os números divulgados pela universidade americana são baseados em boletins da Organização Mundial de Saúde (OMS), órgãos oficiais de países e a imprensa local de cada uma das regiões. Os dados são atualizados constantemente e monitorados pelo centro de recursos do coronavírus, criado pela instituição.

CASOS CONFIRMADOS

A China lidera o ranking de casos confirmados no mundo. Segundo o centro da universidade, 81.426 pessoas haviam sido diagnosticadas com a doença Covid-19 no país até às 22h30 deste domingo (22). A Itália vem em segundo lugar, com 59.138 casos.
O avanço rápido do vírus nos Estados Unidos fez com que o país ultrapassasse a Espanha e ocupasse o terceiro lugar na classificação de casos confirmados. Segundo a universidade, 33.276 pessoas já foram infectadas no país norte-americano. 
Nos dados da universidade, o Brasil aparecia com 1.593 casos confirmados até as 22h30. O número é maior do que o divulgado na tarde deste domingo (22), pelo Ministério da Saúde, de 1.546.

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MORTES

As mortes, segundo o centro de recursos da universidade, já chegam a 14.641 no mundo todo. A Itália lidera o ranking, com 5.471 pessoas mortas pela doença. China vem em segundo, com 3.154 mortes, seguida da Espanha, que tem 1.772 óbitos.
No Brasil, a última atualização apontava para 25 mortes, conforme divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde deste domingo (22). A maioria se concentra no estado de São Paulo, são 22 mortes. Já o Rio de Janeiro registra 3 óbitos. Os outros estados ainda não contabilizam nenhuma morte.

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