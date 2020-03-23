Mais de 335 mil casos de coronavírus são confirmados no mundo

Mapa mostra locais que há casos confirmados de coronavírus Crédito: Johns Hopkins University Medicine

Os números divulgados pela universidade americana são baseados em boletins da Organização Mundial de Saúde (OMS), órgãos oficiais de países e a imprensa local de cada uma das regiões. Os dados são atualizados constantemente e monitorados pelo centro de recursos do coronavírus, criado pela instituição.

CASOS CONFIRMADOS

A China lidera o ranking de casos confirmados no mundo. Segundo o centro da universidade, 81.426 pessoas haviam sido diagnosticadas com a doença Covid-19 no país até às 22h30 deste domingo (22). A Itália vem em segundo lugar, com 59.138 casos.

O avanço rápido do vírus nos Estados Unidos fez com que o país ultrapassasse a Espanha e ocupasse o terceiro lugar na classificação de casos confirmados. Segundo a universidade, 33.276 pessoas já foram infectadas no país norte-americano.

MORTES