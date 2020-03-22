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Combate à Covid-19

Coronavírus: Alemanha proíbe encontros com mais de duas pessoas

Reuniões de mais de duas pessoas estão proibidas na Alemanha, para combater a pandemia de coronavírus. A regra não vale para pessoas que dividem a mesma casa, segundo a agência pública de notícias do país.

Publicado em 22 de Março de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 15:15
Reuniões em público com mais de duas pessoas estão proibidas na Alemanha, para combater a pandemia de coronavírus. A regra não vale para pessoas que dividem a mesma casa, segundo a agência pública de notícias do país.
Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels
A decisão foi tomada pela primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e pelos governos estaduais, neste domingo (22).
Bares e restaurantes também devem ser fechados ao público nos estados que ainda não haviam adotado essa medida; a entrega em domicílio é permitida.
A restrição nacional de funcionamento se estende a cabeleireiros, bordéis, clínicas de massagem e estúdios de tatuagem.
Até as 13h (horário do Brasil) de domingo, havia 23.978 casos confirmados de infecção por coronavírus na Alemanha, o quinto maior número no mundo, atrás de Itália, China, Espanha e Estados Unidos.
O país, porém, tem apenas 93 mortes por causa da Covid-19, nono maior número no mundo. A Alemanha é um dos países com melhor estrutura hospitalar e de atendimento intensivo na Europa.

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