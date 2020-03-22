Coronavírus: Alemanha proíbe encontros com mais de duas pessoas

Reuniões em público com mais de duas pessoas estão proibidas na Alemanha, para combater a pandemia de coronavírus. A regra não vale para pessoas que dividem a mesma casa, segundo a agência pública de notícias do país.

Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels

A decisão foi tomada pela primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e pelos governos estaduais, neste domingo (22).

Bares e restaurantes também devem ser fechados ao público nos estados que ainda não haviam adotado essa medida; a entrega em domicílio é permitida.

A restrição nacional de funcionamento se estende a cabeleireiros, bordéis, clínicas de massagem e estúdios de tatuagem.

Até as 13h (horário do Brasil) de domingo, havia 23.978 casos confirmados de infecção por coronavírus na Alemanha, o quinto maior número no mundo, atrás de Itália, China, Espanha e Estados Unidos.