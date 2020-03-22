Brasil tem 25 mortes e 1.546 casos confirmados de coronavírus

O Brasil tem 25 mortos e 1.546 casos de coronavírus confirmados no território nacional. A informação atualizada foi divulgada neste domingo (22), pelo Ministério da Saúde.
Das mortes, 22 aconteceram em São Paulo (3,5% de mortalidade em relação aos casos confirmados no estado) e 3 no Rio de Janeiro (1.6% de mortalidade).
São Paulo continua concentrando a maior parte das confirmações no Brasil, com 631 casos. O Sudeste responde por 59,9% dos pacientes de coronavírus. No Espírito Santo há 26 casos.
O Ministério não informa o número de casos suspeitos por considerar que o país inteiro se encontra em transmissão comunitária -ou seja, quando não é possível identificar a origem do vírus e, diz que, por isso, qualquer um com sintomas gripais é um caso suspeito.
Confira os registros de casos confirmados de coronavírus em todos os estados do Brasil:
Rio de Janeiro (186), Minas Gerais (83), Espírito Santo (26), Distrito Federal (117), Goiás (21), Mato Grosso do Sul (21), Mato Grosso (2), Rio Grande do Sul (72), Paraná (50), Santa Catarina (57), Pernambuco (37), Ceará (112), Sergipe (10), Bahia (49), Paraíba (1), Maranhão (2) Piauí (4), Rio Grande do Norte (9), Alagoas (7), Rondônia (3), Tocantins (2), Pará (4), Amazonas (26), Amapá (1), Roraima (2) e Acre (11).