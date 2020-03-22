Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil tem 25 mortes e 1.546 casos confirmados de coronavírus
Ministério da Saúde

Brasil tem 25 mortes e 1.546 casos confirmados de coronavírus

São Paulo continua concentrando a maior parte das confirmações no Brasil, com 631 casos e 22 mortes. Casos foram divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo (22)

Publicado em 22 de Março de 2020 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 18:44
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta divulgou novos dados do coronavírus no país  Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O Brasil tem 25 mortos e 1.546 casos de coronavírus confirmados no território nacional. A informação atualizada foi divulgada neste domingo (22), pelo Ministério da Saúde.
Das mortes, 22 aconteceram em São Paulo (3,5% de mortalidade em relação aos casos confirmados no estado) e 3 no Rio de Janeiro (1.6% de mortalidade).
São Paulo continua concentrando a maior parte das confirmações no Brasil, com 631 casos. O Sudeste responde por 59,9% dos pacientes de coronavírus. No Espírito Santo há 26 casos. 

Veja Também

Coronavírus no ES: saiba se seu local de trabalho deve ou não fechar

Coronavírus no ES: transmissão comunitária prevista para semana que vem

Governo do ES admite demora em exames para coronavírus e vai comprar testes

O Ministério não informa o número de casos suspeitos por considerar que o país inteiro se encontra em transmissão comunitária -ou seja, quando não é possível identificar a origem do vírus e, diz que, por isso, qualquer um com sintomas gripais é um caso suspeito.
Confira os registros de casos confirmados de coronavírus em todos os estados do Brasil:
Rio de Janeiro (186), Minas Gerais (83), Espírito Santo (26), Distrito Federal (117), Goiás (21), Mato Grosso do Sul (21), Mato Grosso (2), Rio Grande do Sul (72), Paraná (50), Santa Catarina (57), Pernambuco (37), Ceará (112), Sergipe (10), Bahia (49), Paraíba (1), Maranhão (2) Piauí (4), Rio Grande do Norte (9), Alagoas (7), Rondônia (3), Tocantins (2), Pará (4), Amazonas (26), Amapá (1), Roraima (2) e Acre (11).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados