Social selling e pré-qualificação de lead: quando o fator humano faz diferença?

Confusão entre social selling e pré-qualificação tem levado muitas empresas a automatizar processos que dependem de leitura humana Crédito: Imagem: Chay_Tee | Shutterstock

Vender no ambiente digital deixou de ser apenas uma questão de volume de leads . À medida que os canais se tornaram mais disputados e o público mais seletivo, empresas passaram a olhar com mais atenção para a qualidade das interações ao longo da jornada comercial. Nesse debate, dois conceitos ganham espaço: social selling e pré-qualificação. Embora ambos façam parte do processo de vendas, cumprem funções diferentes e exigem abordagens distintas.

Social selling é a prática de iniciar conversas comerciais a partir de sinais reais de interesse. Em vez de abordar contatos frios, a empresa identifica pessoas que interagiram com conteúdos , acompanharam publicações, responderam stories ou demonstraram algum nível de atenção à marca. A partir daí, a aproximação acontece de forma contextualizada. Já a pré-qualificação funciona como filtro operacional: depois que o lead chega por anúncio, formulário ou indicação, entram perguntas objetivas para entender perfil, momento de compra e aderência à oferta.

Objetivo principal do social selling

Robson V. Leite, mentor de agências e estrategista digital, avalia que a confusão entre essas etapas tem levado muitas empresas a automatizar processos que dependem de leitura humana. “ Social selling é prospecção ativa dentro da base aquecida. Você vai lá, identifica quem engajou com seu conteúdo, abre uma conversa com contexto real e traz esse lead para o funil”, afirma.

Processos repetitivos costumam se beneficiar de automação Crédito: Imagem: A9 STUDIO | Shutterstock

Nem toda etapa deve ser tratada da mesma forma

A relevância dessa distinção aparece também em estudos de mercado. Um levantamento da Salesforce, uma das principais empresas globais de CRM e inteligência comercial, aponta que 73% dos consumidores esperam que as empresas compreendam suas necessidades e expectativas de forma personalizada. O dado reforça que abordagens genéricas tendem a perder espaço , especialmente nas primeiras interações comerciais, quando contexto e relevância fazem diferença na decisão de continuar a conversa.

Na prática, isso significa que nem toda etapa deve ser tratada da mesma forma. Processos repetitivos, como coleta de informações básicas, triagem inicial e agendamento, costumam se beneficiar de automação. Já interações que exigem percepção de contexto, construção de confiança e interpretação de sinais subjetivos tendem a performar melhor quando conduzidas por pessoas.

Grandes volumes, mas sem conexão

Para Robson V. Leite, o erro aparece quando empresas tentam escalar relacionamento como se fosse apenas mais uma rotina operacional. “Quando você tenta automatizar o social selling , você não está automatizando um processo, mas, sim, transformando relacionamento em disparo de mensagem. O resultado cai, o custo sobe, o cliente para de ver valor”, explica.

Esse movimento ajuda a entender por que tantas operações comerciais geram volume, mas não constroem conexão. Leads impactados por mensagens automáticas em excesso tendem a ignorar contatos, adiar respostas ou perceber a abordagem como invasiva. Ao mesmo tempo, empresas que utilizam tecnologia para organizar dados e liberar tempo do time comercial conseguem concentrar energia nas conversas mais relevantes.

Como automatizar processos sem perder o fator humano?

A discussão também revela um ponto importante sobre inteligência artificial nas vendas. O papel da tecnologia não precisa ser o de substituir pessoas em todas as etapas, e sim ampliar a eficiência onde há repetição e apoiar decisões onde há dados. Quando aplicada com critério, ela melhora processos sem deixar de lado a experiência humana.

“Tecnologia foi feita para ouvir pessoas, não para conversar com elas no lugar do humano. Pré-qualificação? Automatiza. Uma IA funciona bem. Social selling ? Humano na conversa, pelo menos no início”, conclui Robson V. Leite.

À medida que o mercado digital amadurece, empresas mais eficientes tendem a ser aquelas que entendem essa diferença. Automatizar o que é operacional e preservar o que depende de confiança pode ser o ponto de equilíbrio entre escala e resultado real.