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Acidente

Menino é baleado com chumbinho após tiro acidental de amigo e passa por cirurgia no ES

Disparo ocorreu durante manuseio de espingarda de pressão; vítima tem 12 anos está em estado delicado

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 11:59

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

28 abr 2026 às 11:59

Um menino de 12 anos ficou ferido após ser atingido por um disparo de chumbinho na boca, no Centro de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (27). Ele está internado em estado delicado.


De acordo com a Polícia Militar (PM), o garoto estava com um amigo, de 14 anos, ajudando na limpeza de uma casa quando encontraram uma espingarda de pressão guardada em um armário. Ao manusear a arma, o adolescente teria efetuado um disparo acidental, que atingiu a boca da vítima.


O dono da residência socorreu a vítima do disparo até o pronto-socorro do município. Ele informou que a arma estava guardada sobre um guarda-roupa e era utilizada para o controle de roedores.


Segundo a mãe do menino baleado, o filho está internado em um hospital em Colatina. Devido à localização do projétil, ele precisou passar por uma cirurgia no pescoço para auxiliar na respiração. Ela disse que o estado de saúde dele é delicado, mas estável. 

Ele deve ser transferido para Vitória para novos procedimentos na boca, já que o chumbinho ficou alojado. Só vamos entender o que houve de fato quando ele estiver recuperado e conseguir falar

X. Lavradora, mãe do menino de 12 anos

O dono da casa e o adolescente de 14 anos foram levados à delegacia. A Polícia Civil informou que o menor assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal culposa, e, após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, foi liberado. O proprietário da casa também foi ouvido e liberado.

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