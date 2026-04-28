Menino é baleado com chumbinho após tiro acidental de amigo e passa por cirurgia no ES

Um menino de 12 anos ficou ferido após ser atingido por um disparo de chumbinho na boca, no Centro de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (27). Ele está internado em estado delicado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o garoto estava com um amigo, de 14 anos, ajudando na limpeza de uma casa quando encontraram uma espingarda de pressão guardada em um armário. Ao manusear a arma, o adolescente teria efetuado um disparo acidental, que atingiu a boca da vítima.
O dono da residência socorreu a vítima do disparo até o pronto-socorro do município. Ele informou que a arma estava guardada sobre um guarda-roupa e era utilizada para o controle de roedores.
Segundo a mãe do menino baleado, o filho está internado em um hospital em Colatina. Devido à localização do projétil, ele precisou passar por uma cirurgia no pescoço para auxiliar na respiração. Ela disse que o estado de saúde dele é delicado, mas estável.
Ele deve ser transferido para Vitória para novos procedimentos na boca, já que o chumbinho ficou alojado. Só vamos entender o que houve de fato quando ele estiver recuperado e conseguir falar
X. Lavradora, mãe do menino de 12 anos
O dono da casa e o adolescente de 14 anos foram levados à delegacia. A Polícia Civil informou que o menor assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal culposa, e, após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, foi liberado. O proprietário da casa também foi ouvido e liberado.