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Pandemia

Itália registra 793 mortes por coronavírus em apenas um dia

País já contabiliza 4.825 mortos por Covid-19 desde início de epidemia

Publicado em 21 de Março de 2020 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 15:50
Caminhões do exército levam corpos de mortos na Itália Crédito: Patrícia Helmer
O número de mortos em decorrência do coronavírus na Itália aumentou em 793 em um dia, chegando a 4.825, disseram autoridades neste sábado, um aumento de 19,6%, o maior crescimento diário em termos absolutos desde o surgimento da epidemia um mês atrás.
Na quinta-feira, a Itália ultrapassou a China no número de mortes em decorrência do vírus altamente contagioso.
O número total de casos na Itália subiu para 53.578 em relação aos 47.021 anteriores, um aumento de 13,9%, informou a Agência de Proteção Civil.
A região norte da Lombardia, a mais atingida, permanece em situação crítica, com 3.095 mortes e 25.515 casos.
Das pessoas originalmente infectadas em todo o país, 6.072 haviam se recuperado totalmente até sábado, em comparação com 5.129 no dia anterior.
Havia 2.857 pessoas em terapia intensiva contra as anteriores 2.655.
Com informações da Agência Brasil

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