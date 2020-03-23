Federações do ES lançam manifesto para governo socorrer a população

Às autoridades estaduais e à sociedade capixaba, Nós, do Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo, RESPONSÁVEL POR MAIS DE 730 MIL EMPREGOS DIRETOS na Agricultura, Comércio, Indústria e Transporte, vimos a público manifestar extrema preocupação com a saúde da população, com a sobrevivência das empresas e a manutenção dos empregos nesta crise do Covid-19.



A economia mundial já dá sinais de recessão. Basta observar o que está acontecendo em outros países.



TEMOS URGÊNCIA! Precisamos apoiar o governo para que tenha a liberdade para adotar as medidas necessárias. Nossas sugestões já foram encaminhadas.



Confiamos no governador Casagrande, como liderança maior do Estado.



É hora de lançar mão de todos os recursos para enfrentar este momento gravíssimo utilizando, inclusive, nossas reservas financeiras estratégicas e nossa excelente reputação fiscal em prol do necessário socorro às pessoas e à atividade econômica.



O mais importante neste momento é orientar e proteger a saúde da população!



Mas é preciso agir com urgência SOB PENA DE DESTRUIRMOS MILHARES DE POSTOS DE TRABALHO E DE DESESTRUTURARMOS A ECONOMIA CAPIXABA DE FORMA TALVEZ IRREVERSÍVEL.



Vitória, 23 de março de 2020.



FEF - Fórum das Entidades e Federações do ES

ESA - Espírito Santo em Ação

FAES - Federação da Agricultura e Pecuária do ES

FECOMÉRCIO - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do ES

FINDES - Federação das Indústrias do ES

FETRANSPORTES - Federação das Empresas de Transportes do ES

