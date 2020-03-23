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Ações urgentes

Federações do ES lançam manifesto para governo socorrer a população

Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo  fez documento em defesa da saúde e dos empregos no Estado

Publicado em 23 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

23 mar 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Efeitos do coronavírus para setores como o comércio serão gigantescos Crédito: Fernando Madeira
Em meio ao avanço do coronavírus, o Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo (FEF) - composto pelas federações da Agricultura e Pecuária (Faes), do Comércio de Bens e Serviços (Fecomércio), dos Transportes (Fetransportes) e das Indústrias (Findes), além do ES em Ação - lançou nesta segunda-feira (23) um manifesto em defesa da saúde da população, da sobrevivência das empresas e da manutenção dos empregos no Estado.
No documento,  o qual a coluna teve acesso, as entidades - em que em seus setores empregam mais de 730 mil profissionais - demonstram preocupação com o momento de instabilidade que o mundo vive e abordam como os sinais de recessão que a economia já começa a apresentar podem impactar de maneira dramática o Estado.
Diante das incertezas relacionadas às questões sanitárias e econômicas, a FEF diz que “é hora de (o governo do Estado) lançar mão de todos os recursos para enfrentar este momento gravíssimo utilizando, inclusive, nossas reservas financeiras estratégicas e nossa excelente reputação fiscal em prol do necessário socorro às pessoas e à atividade econômica”.
O Fórum defende ainda que é preciso ter urgência na tomada de decisões que podem proteger a saúde da população e evitar que a economia capixaba seja desestruturada de forma irreversível.

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No texto do manifesto, os empresários dizem ter confiança no governador Renato Casagrande (PSB) e frisam que apoiam decisões que forem necessárias para evitar mortes e a quebradeira de empresas. A mensagem desses segmentos produtivos será veiculada a partir de hoje por diversos canais à sociedade capixaba, entre eles TVs abertas e rádios.
O posicionamento do FEF reforça como, neste momento, é importante que decisões vindas do Palácio Anchieta sejam tomadas de forma rápida e sem medir esforços e recursos. A capacidade que o Estado tiver de ser assertivo nas respostas para o combate da Covid-19 vai influenciar diretamente em quanto os reflexos para a saúde e para a economia serão amortizados.
Ao longo dos últimos anos, o Espírito Santo foi capaz de se organizar e conquistar o equilíbrio das contas públicas. Isso dará mais fôlego para atravessarmos esta crise global, que já é apontada por especialistas como a mais severa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas é importante que o bônus de sermos reconhecidamente um exemplo de sustentabilidade fiscal, inclusive com o posto de único ente brasileiro com a Nota A do Tesouro Nacional, não se transforme em uma trava que dificulte a proteção da sociedade capixaba.

Confira na íntegra o manifesto em defesa da saúde e dos empregos no ES

Às autoridades estaduais e à sociedade capixaba, Nós, do Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo, RESPONSÁVEL POR MAIS DE 730 MIL EMPREGOS DIRETOS na Agricultura, Comércio, Indústria e Transporte, vimos a público manifestar extrema preocupação com a saúde da população, com a sobrevivência das empresas e a manutenção dos empregos nesta crise do Covid-19.

A economia mundial já dá sinais de recessão. Basta observar o que está acontecendo em outros países.

TEMOS URGÊNCIA! Precisamos apoiar o governo para que tenha a liberdade para adotar as medidas necessárias. Nossas sugestões já foram encaminhadas.

Confiamos no governador Casagrande, como liderança maior do Estado.

É hora de lançar mão de todos os recursos para enfrentar este momento gravíssimo utilizando, inclusive, nossas reservas financeiras estratégicas e nossa excelente reputação fiscal em prol do necessário socorro às pessoas e à atividade econômica.

O mais importante neste momento é orientar e proteger a saúde da população!

Mas é preciso agir com urgência SOB PENA DE DESTRUIRMOS MILHARES DE POSTOS DE TRABALHO E DE DESESTRUTURARMOS A ECONOMIA CAPIXABA DE FORMA TALVEZ IRREVERSÍVEL.

Vitória, 23 de março de 2020.

FEF - Fórum das Entidades e Federações do ES
ESA - Espírito Santo em Ação
FAES - Federação da Agricultura e Pecuária do ES
FECOMÉRCIO - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do ES
FINDES - Federação das Indústrias do ES
FETRANSPORTES - Federação das Empresas de Transportes do ES

FEF - Fórum das Entidades e Federações do ES

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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