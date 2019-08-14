Espírito Santo é o único do país a ter nota A do Tesouro Nacional

A nota A é a pontuação máxima numa escala que vai de A a D. De acordo com o documento elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a nota permite que o Estado receba garantia da União para novos empréstimos. Na prática, o resultado da gestão de 2018 mostra que o Estado tem feito uma boa administração, que tem capacidade de poupança, que é pouco comprometido com endividamento e que tem liquidez, ou seja, tem dinheiro em caixa para cumprir com as obrigações financeiras.