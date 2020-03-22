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Covid-19

Coronavírus: Casagrande quer decretar Estado de Calamidade Pública no ES

Informação foi divulgada pelo governador em seu perfil nas redes sociais. Outras medidas foram anunciadas durante pronunciamento de Casagrande na noite deste domingo (22)

Publicado em 22 de Março de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 17:58
O governador Renato Casagrande vai solicitar, ainda nesta semana, a decretação de Estado de Calamidade Pública no Espírito Santo por causa do novo coronavírus (Covid-19)
A informação foi antecipada por Casagrande em seu perfil no Twitter e detalhada durante pronunciamento do governador na noite deste domingo (22).
Segundo Casagrande, ele vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) quatro projetos de lei, entre eles um  solicitando a decretação de Estado de Calamidade Pública no ES. O objetivo é agilizar as ações no enfrentamento à pandemia. 
"Já falei com o presidente da Assembleia e sei que existe uma parceria com o governo para que a gente possa ampliar nossa capacidade e velocidade no combate ao coronavírus"
Renato Casagrande - Governador 
O procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, explica que a decretação só pode ser feita pelo Legislativo, e o principal efeito dessa medida é a abertura de crédito extraordinário no Orçamento, facilitando a gestão do governo para conter o avanço da Covid-19 em território capixaba. Com a calamidade pública reconhecida, explica o procurador, passa a vigorar imediatamente e tem duração pelo tempo em que permanecerem os motivos que justificaram a decretação.
Votação da Assembleia Legislativa será online pela primeira vez no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva
A mensagem do governo para a Assembleia deve ser encaminhada nesta segunda ou terça-feira (24), e a votação, de acordo com a assessoria do Legislativo, será online, uma vez que as sessões presenciais foram suspensas também para assegurar o isolamento social e evitar a disseminação da doença. Será a primeira votação remota dos deputados estaduais. 
Uma plataforma de colaboração simultânea, interligada ao Ales Digital - que é o sistema online de processo legislativo - será liberada para cada deputado. O parlamentar poderá entrar no sistema tanto pelo computador, como tablet ou smartphone.

OUTROS PROJETOS

Além disso, outros três projetos também serão levados à Ales para dar mais autonomia ao governo no controle econômico da crise. Confira quais são:

NORMAS DIFERENCIADAS DE CONTRATAÇÃO

Segundo Casagrande, um dos projetos de lei vai solicitar normas diferenciadas de contração para prestação de serviço ao governo. O objetivo é eliminar a burocracia de contratações de servidores, serviços e equipamentos enquanto durar a pandemia.

REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Para reduzir as despesas do governo, Casagrande vai solicitar a redução para 14% da contribuição do Estado para o Fundo Previdenciário. Atualmente, esta contribuição é de 22%. Segundo o governador, o objetivo é compensar a receita que o Estado está perdendo com os efeitos do novo coronavírus. 
"Os militares e bombeiros hoje têm um sistema de proteção social, não são mais do Fundo Previdenciário e agora é o Estado que banca as aposentadorias. Como ficou um saldo lá, podemos usar este saldo para compensar a receita que o estamos perdendo"
Renato Casagrande - Governador

REVERSÃO DE FUNDOS

O Espírito vai pedir, por meio de um projeto de lei, autonomia para fazer reversão de fundos de Órgãos para o caixa do tesouro. 
"Estamos solicitando à Assembleia Legislativa a possibilidade de fazer reversão de fundos, de diversos fundos vinculados aos órgãos para o caixa do tesouro.  Isso nos dará mais velocidade nas ações que precisam ser tomadas agora em relação à redução da receita, que vamos perder durante esta pandemia. Temos que tomar decisões com mais pressa e sermos mais eficazes no enfrentamento desta crise", finalizou o governador. 

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