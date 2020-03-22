Coronavírus: Casagrande quer decretar Estado de Calamidade Pública no ES

O governador Renato Casagrande vai solicitar, ainda nesta semana, a decretação de Estado de Calamidade Pública no Espírito Santo por causa do novo coronavírus (Covid-19)

A informação foi antecipada por Casagrande em seu perfil no Twitter e detalhada durante pronunciamento do governador na noite deste domingo (22).

Enviarei para Assembleia Legislativa, nesta semana, a mensagem solicitando a decretação de Estado de Calamidade Pública no ES em virtude do #Coronavírus #covid19. Nosso objetivo é agilizar ainda mais e ampliar as ações administrativas no enfrentamento à pandemia. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 22, 2020

Segundo Casagrande, ele vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) quatro projetos de lei, entre eles um solicitando a decretação de Estado de Calamidade Pública no ES. O objetivo é agilizar as ações no enfrentamento à pandemia.

"Já falei com o presidente da Assembleia e sei que existe uma parceria com o governo para que a gente possa ampliar nossa capacidade e velocidade no combate ao coronavírus" Renato Casagrande - Governador

O procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, explica que a decretação só pode ser feita pelo Legislativo, e o principal efeito dessa medida é a abertura de crédito extraordinário no Orçamento, facilitando a gestão do governo para conter o avanço da Covid-19 em território capixaba. Com a calamidade pública reconhecida, explica o procurador, passa a vigorar imediatamente e tem duração pelo tempo em que permanecerem os motivos que justificaram a decretação.

Votação da Assembleia Legislativa será online pela primeira vez no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

A mensagem do governo para a Assembleia deve ser encaminhada nesta segunda ou terça-feira (24), e a votação, de acordo com a assessoria do Legislativo, será online, uma vez que as sessões presenciais foram suspensas também para assegurar o isolamento social e evitar a disseminação da doença. Será a primeira votação remota dos deputados estaduais.

Uma plataforma de colaboração simultânea, interligada ao Ales Digital - que é o sistema online de processo legislativo - será liberada para cada deputado. O parlamentar poderá entrar no sistema tanto pelo computador, como tablet ou smartphone.

OUTROS PROJETOS

Além disso, outros três projetos também serão levados à Ales para dar mais autonomia ao governo no controle econômico da crise. Confira quais são:

NORMAS DIFERENCIADAS DE CONTRATAÇÃO

Segundo Casagrande, um dos projetos de lei vai solicitar normas diferenciadas de contração para prestação de serviço ao governo. O objetivo é eliminar a burocracia de contratações de servidores, serviços e equipamentos enquanto durar a pandemia.

REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Para reduzir as despesas do governo, Casagrande vai solicitar a redução para 14% da contribuição do Estado para o Fundo Previdenciário. Atualmente, esta contribuição é de 22%. Segundo o governador, o objetivo é compensar a receita que o Estado está perdendo com os efeitos do novo coronavírus.

"Os militares e bombeiros hoje têm um sistema de proteção social, não são mais do Fundo Previdenciário e agora é o Estado que banca as aposentadorias. Como ficou um saldo lá, podemos usar este saldo para compensar a receita que o estamos perdendo" Renato Casagrande - Governador

REVERSÃO DE FUNDOS

O Espírito vai pedir, por meio de um projeto de lei, autonomia para fazer reversão de fundos de Órgãos para o caixa do tesouro.