Casas lotéricas do ES podem não funcionar a partir de segunda-feira

Na Mega-Semana de Primavera, a Caixa realizará três concursos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A partir de segunda-feira (23) as casas lotéricas do Espírito Santo podem ter os serviços suspensos, segundo o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Espírito Santo (Sincoes). Isso porque houve uma recomendação da entidade para que não funcionem devido à disseminação do coronavírus , mas os responsáveis pelas agências podem escolher ou não se vão continuar funcionando.

A presidente do Sincoes, Maria Luiza Fernandes Alves, diz que atualmente no Estado há 249 casas lotéricas sendo que cada uma tem, em média, seis colaboradores. O sindicato fez essa indicação pelo fechamento como medida para proteger os colaboradores e clientes.

Nós conversamos hoje com representantes da Caixa Econômica e eles deixaram a decisão de abrir ou fechar para cada casa lotérica. No entanto, solicitei a todos que fechem durante duas semanas. Acredito que 95% não abrirão a partir de segunda, explicou.

Ela explicou que o governo do Estado não proibiu o funcionamento das casas lotéricas porque as classificou como um tipo de serviço. No entanto, ressaltou que os trabalhos realizados, como pagamentos, podem ser feitos através das agências da Caixa Econômica. Essas estão funcionando com restrição, como todos os bancos no Espírito Santo: só quem for sacar recursos ou benefícios emitidos para auxiliar nessa crise pode ter acesso às agências

Em relação aos jogos, disse que diversos sindicatos no Brasil já solicitaram à instituição que eles sejam adiados, mas ainda não houve um posicionamento sobre o assunto. Acredito que teremos um posicionamento na segunda-feira, finalizou.

SERVIÇOS POR MEIO DA INTERNET

A Caixa foi procurada para esclarecer qual foi a recomendação com relação aos serviços prestados e aos concursos. No entanto, só informou, por nota, que está tomando "todas as medidas para prevenir o avanço do coronavírus". Ressaltou que clientes e a população em geral têm à disposição os canais digitais da Caixa, como Internet Banking, Mobile Banking, app FGTS, app Habitação, app Caixa Trabalhador, app Bolsa Família, além das centrais de autoatendimento e rede lotérica.

Atendendo a recomendações do Ministério da Saúde, e visando o bem estar dos clientes e funcionários, o banco orienta que a população utilize esses canais. Nesse momento de incertezas, o mais prudente é que as pessoas permaneçam em suas casas e realizem os serviços bancários à distância e evitem ir às agências e casas lotéricas, disse.

O banco informa ainda que o acesso da entrada e saída de clientes em agências está sendo controlado. Unidades selecionadas estão abrindo uma hora mais cedo, para atender os clientes que estão no chamado grupo de risco. Também está sendo realizado gerenciamento de filas, além da distribuição de senhas em cores para diferenciar a necessidade e agilizar o atendimento. Caso seja necessário o fechamento de algumas unidades, a Caixa vai disponibilizar, ainda, um número para que os clientes possam entrar em contato via WhatsApp com os gerentes do banco.