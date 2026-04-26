Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento em Pinheiros

Uma mulher foi morta pela companheira durante uma discussão sobre o fim do relacionamento, no sábado (25), em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no bairro Jardim Planalto. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Tânia dos Santos Coitinho, de 47 anos, apresentava diversas perfurações pelo corpo e já estava sem vida quando a equipe chegou ao local.





A suspeita, de 43 anos, que não teve o nome divulgado, foi localizada e detida pela PM. De acordo com os policiais, ela confessou o crime e afirmou que o ataque ocorreu após uma discussão sobre o término do relacionamento entre as duas. A mulher relatou ainda que não houve agressão por parte da vítima durante o desentendimento.





A faca e outros materiais utilizados no crime foram apreendidos. A Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante por feminicídio e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP).