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Morador de Vitória

Coronavírus no ES: Suzano confirma contaminação de funcionário

O trabalhador queixou-se de mal-estar no dia 20 de março, um dia após tirar folga. Desde então, ele foi orientado a trabalhar de casa e está em isolamento. Confirmação pela Covid-19 ocorreu neste domingo (29)

Publicado em 29 de Março de 2020 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 13:32
Linha de produção da Suzano em Aracruz
Linha de produção da Suzano, em Aracruz Crédito: Divulgação/Arquivo
Coronavírus no ES - Suzano confirma contaminação de funcionário de Aracruz
Um dos funcionários da unidade de Aracruz da Suzano, empresa especializada na fabricação de papel celulose, foi diagnosticado, neste domingo (29), com o novo coronavírus (Covid-19). A empresa emitiu um comunicado aos colaboradores e informou estar monitorando a situação do empregado através da equipe própria de Saúde e Qualidade de Vida.

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Além disso, o infectado está recebendo tratamento hospitalar, conforme orientação médica. A identidade e a idade do funcionário não foram divulgadas, mas informações apuradas por A Gazeta indicam que ele é morador de Vitória e trabalha em Aracruz.

MAL-ESTAR

Segundo a assessoria da Suzano, o colaborador começou a apresentar mal-estar no dia 20 de março, um dia após ter saído de folga. Procurou a rede assistencial e recebeu o diagnóstico de suspeita de dengue. Desde então, o profissional foi orientado a não retornar ao trabalho e ficar em isolamento em casa. No dia 26, o homem procurou novamente a rede assistencial e relatou novos sintomas, recebendo o diagnóstico de pneumonia e suspeita de Covid-19. Na mesma data foi realizado o teste médico para o coronavírus.

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Assim que a suspeita do caso foi identificada, a Suzano notificou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e seguiu o protocolo de segurança da companhia. Os colaboradores que tiveram contato próximo a ele foram mapeados e encaminhados para quarentena. Até o momento, nenhum deles apresentou sintomas da Covid-19, conforme dito em nota pela Suzano.
Sem informar a quantidade de colaboradores em quarentena, a empresa salientou que todos os que foram encaminhados para quarentena estão sendo acompanhados pelo time de Saúde da companhia e permanecerão em casa até o próximo dia dois de abril (14 dias a contar de 19 de março), seguindo orientações do Ministério da Saúde. A empresa segue operando normalmente.

INFORMATIVOS

Desde a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, os colaboradores da Suzano têm recebido periodicamente informações sobre medidas de prevenção e orientações de saúde e comunicados que estimulam a prática do home office, em atividades e locais onde a mesma é possível, frisou a nota enviada à imprensa.

FUNCIONÁRIOS EM ISOLAMENTO PASSARÃO POR EXAMES EM ARACRUZ 

Em nota, divulgada neste domingo (29), a Prefeitura de Aracruz confirmou que o trabalhador diagnosticado com a covid-19 é morador de Vitória.  A prefeitura informou ainda que dentre os funcionários que tiveram contato com ele, porque trabalhavam no mesmo setor, quatro são moradores de Aracruz. Estes moradores não apresentam sintomas. Mas foram colocados em quarentena a partir deste domingo (29).
A Secretaria de Saúde de Aracruz coletou neste domingo exames dos quatro moradores do município que tiveram contato com o funcionário contaminado. Os exames foram encaminhados para o Laboratório Central (Lacen -ES) da Secretaria de Estado da Saúde, em Vitória. 
De acordo com a secretária de saúde de Aracruz, Clenir Avanza, a administração municipal reforçou a orientação para a empresa em relação à necessidade de se redobrar o alerta para coibir as contaminações. Estamos pedindo para que a empresa redobre os cuidados porque, possivelmente, novas contaminações podem acontecer pois muitos funcionários vêm da Grande Vitória, onde a propagação do vírus é crescente,a firmou. 
Entre as recomendações, eles são orientados a entrar em contato com o time de Saúde e Qualidade de Vida em caso de suspeita de sintomas.
A empresa tem seguido as orientações do Ministério da Saúde brasileiro e dos órgãos oficiais dos países onde possui operações em relação às práticas preventivas e adotado medidas para intensificar a frequência de ações de limpeza e higienização em áreas comuns de todos os seus ambientes.

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