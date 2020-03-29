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Fake News

Coronavírus: mensagem que divulga processo de seleção no Samu é falsa

Suposta seleção, desmentida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), cita oportunidades e salários para enfermeiros, técnicos e motoristas para atuarem no serviço de emergência devido à nova doença

Publicado em 29 de Março de 2020 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 08:18
Secretaria Estadual de Saúde desmente mensagem falsa que divulga suposto processo de seleção no Samu
Secretaria de Estado da Saúde desmente mensagem falsa que divulga suposto processo de seleção no Samu Crédito: Divulgação/Sesa
Coronavírus - mensagem que divulga processo de seleção no Samu é falsa
É falsa a mensagem que circulou em redes sociais, neste sábado (29), falando sobre a abertura de seleção para vagas de profissionais de saúde no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A informação foi desmentida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
No topo da publicação, "Novo Coronavírus" aparece em destaque para chamar a atenção, em tempos de pandemia da Covid-19. Já no corpo da mensagem, um texto diz que a suposta seleção é atribuída a um pedido do governador Renato Casagrande e cita oportunidades e salários para enfermeiros, técnicos e motoristas para atuarem no Samu. A mensagem ainda traz contatos por e-mail e telefone para sanar possíveis dúvidas e um site da Santa Casa de Misericórdia com informações sobre o Samu.

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Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a mensagem é falsa e esclareceu que não há nenhum processo seletivo em andamento para contratação de nenhum profissional para o Samu.
Informou ainda que, quando um processo seletivo é aberto, a inscrição é realizada diretamente no site da instituição, que também conta com todas as orientações sobre as etapas a serem seguidas, e as contratações acontecem de acordo com a necessidade. E completou, com informações da provedora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Maria da Penha Rodrigues DÁvila, que a seleção dos profissionais é extremamente criteriosa.

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