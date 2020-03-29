Coronavírus: mensagem que divulga processo de seleção no Samu é falsa

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a mensagem é falsa e esclareceu que não há nenhum processo seletivo em andamento para contratação de nenhum profissional para o Samu.

Informou ainda que, quando um processo seletivo é aberto, a inscrição é realizada diretamente no site da instituição, que também conta com todas as orientações sobre as etapas a serem seguidas, e as contratações acontecem de acordo com a necessidade. E completou, com informações da provedora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Maria da Penha Rodrigues DÁvila, que a seleção dos profissionais é extremamente criteriosa.