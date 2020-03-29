Coronavírus - mensagem que divulga processo de seleção no Samu é falsa
É falsa a mensagem que circulou em redes sociais, neste sábado (29), falando sobre a abertura de seleção para vagas de profissionais de saúde no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A informação foi desmentida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
No topo da publicação, "Novo Coronavírus" aparece em destaque para chamar a atenção, em tempos de pandemia da Covid-19. Já no corpo da mensagem, um texto diz que a suposta seleção é atribuída a um pedido do governador Renato Casagrande e cita oportunidades e salários para enfermeiros, técnicos e motoristas para atuarem no Samu. A mensagem ainda traz contatos por e-mail e telefone para sanar possíveis dúvidas e um site da Santa Casa de Misericórdia com informações sobre o Samu.
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a mensagem é falsa e esclareceu que não há nenhum processo seletivo em andamento para contratação de nenhum profissional para o Samu.
Informou ainda que, quando um processo seletivo é aberto, a inscrição é realizada diretamente no site da instituição, que também conta com todas as orientações sobre as etapas a serem seguidas, e as contratações acontecem de acordo com a necessidade. E completou, com informações da provedora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Maria da Penha Rodrigues DÁvila, que a seleção dos profissionais é extremamente criteriosa.