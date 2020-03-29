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Covid-19

Guarapari registra primeiro caso confirmado do novo coronavírus

Informação consta no boletim  mais recente divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Município de Itapemirim também tem primeira confirmação para a doença

Publicado em 29 de Março de 2020 às 08:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 08:22
A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena
Guarapari e Itapemirim confirmam primeiros casos do novo coronavírus Crédito: Divulgação
Guarapari registra primeiro caso confirmado do novo coronavírus
O município de Guarapari registrou o primeiro caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19). A informação consta no último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite deste sábado (28).
Além desta confirmação, o município possui ainda seis casos suspeitos que aguardam a realização dos testes para a confirmação, ou não, da doença. Outras 13 notificações de suspeita da Covid-19 já foram descartadas na cidade.

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Quem também registrou a primeira confirmação foi o município de Itapemirim, no litoral sul do Estado. Além deste, outros dois casos suspeitos foram descartados na cidade. Confira a lista completa de casos do coronavírus no ES, por município, abaixo:

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