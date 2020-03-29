Guarapari registra primeiro caso confirmado do novo coronavírus

Além desta confirmação, o município possui ainda seis casos suspeitos que aguardam a realização dos testes para a confirmação, ou não, da doença. Outras 13 notificações de suspeita da Covid-19 já foram descartadas na cidade.

Quem também registrou a primeira confirmação foi o município de Itapemirim, no litoral sul do Estado. Além deste, outros dois casos suspeitos foram descartados na cidade. Confira a lista completa de casos do coronavírus no ES, por município, abaixo: