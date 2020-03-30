Os novos 50 respiradores (equipamento à direta) chegaram ao ES no último domingo Crédito: Divulgação

Uma carga de 50 respiradores chegou ao Espírito Santo, para auxiliar no tratamento de pacientes graves da Covid-19. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (30).

Your browser does not support the audio element. Casagrande anuncia a chegada de 50 respiradores no ES

Segundo o governador, o lote, que chegou na noite deste domingo (29), faz parte dos equipamentos que vão estruturar a rede estadual de saúde preparada para receber pacientes com o novo coronavírus.

Ontem, no início da noite, a carga de 50 respiradores chegou ao depósito da Secretaria de Saúde. Estamos intensificando o trabalho para adquirimos outros aparelhos para equipar os 300 leitos de UTI que estamos preparando para pacientes do #Coronavírus. Bom dia! pic.twitter.com/DjA9Bq9BFz — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 30, 2020

Os equipamentos recebidos serão distribuídos da seguinte forma: 30 para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra; 10 para o Hospital Dório Silva, também na Serra; e 10 para o Hospital Estadual Central, em Vitória. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, cada respirador custou, em média, R$ 57 mil reais.

Este lote não faz parte dos 59 respiradores já adquiridos pelo Hospital Jayme dos Santos Neves, mas que ainda não foram recebidos. Inclusive, a Justiça Federal determinou que a União entregue os equipamentos . Estes, segundo a Sesa, serão entregues nos próximos dias.