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Coronavírus

Casagrande anuncia a chegada de 50 respiradores no ES

O lote, que chegou na noite deste domingo (29), faz parte dos equipamentos que vão estruturar a rede estadual de saúde para receber pacientes com o novo coronavírus

Publicado em 30 de Março de 2020 às 08:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 08:47
Os novos 50 respiradores (equipamento à direta) chegaram ao ES no último domingo
Os novos 50 respiradores (equipamento à direta) chegaram ao ES no último domingo Crédito: Divulgação
Uma carga de 50 respiradores chegou ao Espírito Santo, para auxiliar no tratamento de pacientes graves da Covid-19. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (30). 
Casagrande anuncia a chegada de 50 respiradores no ES
Segundo o governador, o lote, que chegou na noite deste domingo (29), faz parte dos equipamentos que vão estruturar a rede estadual de saúde preparada para receber pacientes com o novo coronavírus.

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Os equipamentos recebidos serão distribuídos da seguinte forma: 30 para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra; 10 para o Hospital Dório Silva, também na Serra; e 10 para o Hospital Estadual Central, em Vitória. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, cada respirador custou, em média, R$ 57 mil reais.
Este lote não faz parte dos 59 respiradores já adquiridos pelo Hospital Jayme dos Santos Neves, mas que ainda não foram recebidos. Inclusive, a Justiça Federal determinou que a União entregue os equipamentos. Estes, segundo a Sesa, serão entregues nos próximos dias.
Ainda de acordo com Casagrande, o governo está trabalhando para adquirir outros aparelhos e totalizar 300 leitos de UTI voltados para pacientes contaminados pela Covid-19 no Estado.

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