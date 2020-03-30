Prefeitura Municipal de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - Vila Velha vai distribuir merenda para 20 mil alunos

A prefeitura informa que está adquirindo kits de merenda escolar para atender aproximadamente 20 mil alunos. Cada aluno será comunicado pelo diretor da escola em que estuda, segundo a administração municipal. Serão atendidos estudantes de famílias de baixa renda, matriculados na Rede Municipal de Ensino. São alunos de escolas localizadas em áreas de grande vulnerabilidade social ou cujas famílias estão inscritas no Programa Bolsa Família, do governo federal, por meio do Cadastro Único (CadÚnico).

A ação terá como base o decreto nº 042/2020, publicado no Diário Oficial do Município no dia 17 de março, que declara Situação de Emergência de Saúde Pública em Vila Velha, por causa da pandemia do novo coronavírus. Os recursos são provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O plano tem o objetivo de garantir aos alunos que dependem da merenda escolar, como fonte de alimentação importante, não fiquem desassistidos durante o período de isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde.

QUANTIDADE DE ALIMENTOS

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que o kit terá uma quantidade suficiente para alimentar os alunos por um mês. Caso o isolamento social seja recomendado pelas autoridades de Saúde por mais tempo, já há um plano para a distribuição de mais alimentos aos estudantes contemplados.

A Semed informa que os pais, responsáveis e alunos da Educação de Jovens e Adultos (maiores de 18 anos) serão comunicados pelos respectivos diretores das Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental sobre a distribuição dos kits, que será feita de forma ordenada, para evitar aglomerações, conforme recomendações das autoridades de Saúde.

A Semed ressalta que esse processo não tem vinculação com o trabalho feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Os diretores escolares possuem os registros dos alunos cujas famílias estão inscritas no CadÚnico. A Semed definirá a programação de distribuição dos kits, que será informada a cada família/aluno por meio da direção de cada unidade escolar, conforme exposto anteriormente.

CONTATO