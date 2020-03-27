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Solidariedade

Idosa de Vila Velha confecciona máscaras de proteção para família e amigos

Gilka Lopes Pinto, de 67 anos, distribuiu o produto para os conhecidos se protegerem do coronavírus

Publicado em 27 de Março de 2020 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 15:02
A aposentada Gilka Lopes Pinto faz máscaras para os amigos e familiares
A aposentada Gilka Lopes Pinto faz máscaras para os amigos e familiares Crédito: Divulgação
Com dificuldade de encontrar as máscaras descartáveis no mercado, a aposentada Gilka Lopes Pinto, de 67 anos, moradora da Praia da Costa, decidiu confeccionar o produto para ela e outras pessoas se protegerem do coronavírus. "Com a dificuldade de achar as máscaras descartáveis para comprar, veio a ideia de fazer para os familiares para que não corressem risco. Tenho certa habilidade com costura e artesanatos e olhando no Youtube vi diversos modelos e maneiras de fazer", conta. 
Ela produz cerca de 25 máscaras diariamente. As primeiras foram feitas de TNT.  "Tinha alguns pedaços do material em casa e aproveitei. Fiz para os familiares e amigos que precisavam", relata. O sucesso foi tanto que ela começou a produzir máscaras de pano pra vender. Mas sem o intuito de lucrar. "Neste momento precisamos de nos ajudar. Tinha alguns pedaços de tecido de algodão 100% em casa e comecei a fazer. Essas eu doei. Agora um armarinho tem entregue os materiais que preciso na portaria e estou podendo atender os pedidos. Como precisamos de solidariedade decidi cobrar só o custo dos materiais". Cada máscara é vendida a R$ 5. 
"Neste momento precisamos de nos ajudar. Tinha alguns pedaços de tecido de algodão 100% em casa e comecei a fazer máscaras. Essas eu doei"
Gilka Lopes Pinto - Aposentada
Gilka conta que o trabalho é uma forma de se ocupar. "Quando me aposentei pensei em trabalho voluntário, ainda não havia acontecido,  e fico feliz que chegou a hora de ajudar. Tenho minhas atividades normais de dona de casa e o tempo que sobra faço as máscaras. Meu marido me ajuda muito nas tarefas e juntos passamos o tempo de confinamento nos ajudando e ajudando o próximo". Para ela, esse é um momento de resguardo. "Espero que as pessoas sigam as orientações do Ministério da Saúde e que mantenham as práticas de higiene presentes por onde for. Só dessa forma vamos conseguir vencer o vírus". 

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Orientação

Com a pandemia do Covid-19, o Ministério da Saúde orientou a população a utilizar o pano, em vez do acessório descartável, para evitar que farmácias e outros estabelecimentos de comércio hospitalar fiquem sem estoque para vender a quem, de fato, estiver doente e obrigatoriamente precise utilizá-las.
As pessoas que estiverem com sintomas iniciais, sem a confirmação da doença, podem confeccionar suas próprias máscaras para evitar o possível contágio. Vale lembrar que, mesmo com a máscara, é necessário lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel. 

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