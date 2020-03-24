Isolado? Academias liberam exercícios online para todos na internet

Mulher fazendo abdominal Crédito: Jonathan Borba /Unsplash

A quarentena no combate ao coronavírus mudou a rotina de boa parte da população. E mesmo com as academias fechadas, a ordem é ninguém ficar parado. Por isso, várias academias da Grande Vitória estão disponibilizando aulas, através de suas redes sociais, para que a população continue se exercitando.

Academia Hangar faz vídeos dos exercícios nas redes sociais além de transmissões ao vivo. Tem aulas de treinamento funcional, cardio, consciência corporal, treino de membros superiores e inferiores, ioga, dança, ginástica localizada e abdômen. "Desde a semana passada, quando percebemos que a qualquer momento iríamos fechar, pedimos para nossos profissionais gravarem vídeoaulas, utilizando objetos que todos possuem em casa", explica a empresária Karina Pedra.

Ela conta que a princípio os vídeos eram apenas para os alunos. "Mas passamos a receber solicitações, o objetivo é que todos tenham acesso. Agora é o momento de ajudar, auxiliar. Por isso criamos essa alternativa de treino". Todas as manhãs ela também envia listas de transmissão com um vídeo e mensagem do professor. "Manter qualquer atividade física hoje dentro de casa é tão importante quanto qualquer outra atividade, pois ela ajuda no equilíbrio mental e emocional nestes dias de confinamento".

Wellness Club está oferecendo aulas como ioga, fitdance, zumba, hiit, spinning, ginástica com o próprio peso do corpo, alongamento, cross training, entre outras. "Tomamos várias medidas como aulas online e dicas de treinos através das nossas redes sociais. Também disponibilizamos para locação bikes de spinning e kits de acessórios, como caneleiras e halteres", conta o coordenador da rede Francis de Carvalho.

Ele conta que no momento a principal importância é cuidar da saúde, física e mental. "A atividade física libera hormônios que proporcionam a sensação de bem-estar. Além disso, ajuda a aumentar a imunidade, fator importante para evitar a contaminação do coronavírus".

"Criamos várias medidas como aulas online e dicas de treinos através das nossas redes sociais" Francis Carvalho - Educador Físico

Triton Academia também está disponibilizando treinos pelo Instagram. Os professores já deram aula de alongamento e também o chamado 'treinão de May Thai" com polichinelos e diversos exercícios da luta.

Bodytech liberou seu aplicativo de exercícios para todos até o dia 31 de março. O Btfit tem aulas de ioga, workout, mat pilates e outras, além de mais de 15 programas de treinamento exclusivos e o personal trainer online, que prescreve um treino sob medida para treinar em casa sem equipamentos.

O diretor técnico da Bodytech Company, Eduardo Netto, explica que a incerteza e a preocupação causadas pela pandemia podem aumentar quadros de ansiedade e estresse. A atividade física regular ajuda a reduzir esses sentimentos. A saúde e a qualidade de vida das pessoas podem ser preservadas e aprimoradas pela prática regular da atividade física. Inúmeras evidências científicas têm demonstrado uma forte associação entre estilo de vida ativo, melhor qualidade de vida e longevidade.