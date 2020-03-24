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Quarentena

Isolado? Academias liberam exercícios online para todos na internet

São diversos tipos de treinos para malhar em casa na pandemia do coronavírus

Publicado em 24 de Março de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 10:00
Mulher fazendo abdominal: exercício ajuda a perder barriga?
Mulher fazendo abdominal Crédito: Jonathan Borba /Unsplash
A quarentena no combate ao coronavírus mudou a rotina de boa parte da população. E mesmo com as academias fechadas, a ordem é ninguém ficar parado. Por isso, várias academias da Grande Vitória estão disponibilizando aulas, através de suas redes sociais, para que a população continue se exercitando. 
Academia Hangar faz vídeos dos exercícios nas redes sociais além de transmissões ao vivo. Tem aulas de treinamento funcional, cardio, consciência corporal, treino de membros superiores e inferiores, ioga, dança, ginástica localizada e  abdômen. "Desde a semana passada, quando percebemos que a qualquer momento iríamos fechar, pedimos para nossos profissionais gravarem vídeoaulas, utilizando objetos que todos possuem em casa", explica a empresária Karina Pedra. 
Ela conta que a princípio os vídeos eram apenas para os alunos. "Mas passamos a receber solicitações, o objetivo é que todos tenham acesso. Agora é o momento de ajudar, auxiliar. Por isso criamos essa alternativa de treino". Todas as manhãs ela também envia listas de transmissão com um vídeo e mensagem do professor. "Manter qualquer atividade física hoje dentro de casa é tão importante quanto qualquer outra atividade, pois ela ajuda no equilíbrio mental e emocional nestes dias de confinamento". 

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Wellness Club está oferecendo aulas como ioga, fitdance, zumba, hiit, spinning, ginástica com o próprio peso do corpo, alongamento, cross training, entre outras. "Tomamos várias medidas como aulas online e dicas de treinos através das nossas redes sociais. Também disponibilizamos para locação bikes de spinning e kits de acessórios, como caneleiras e halteres", conta o coordenador da rede Francis de Carvalho.
Ele conta que no momento  a principal importância é cuidar da saúde, física e mental. "A atividade física libera hormônios que proporcionam a sensação de bem-estar. Além disso, ajuda a aumentar a imunidade, fator importante para evitar a contaminação do coronavírus".
"Criamos várias medidas como aulas online e dicas de treinos através das nossas redes sociais"
Francis Carvalho - Educador Físico
Triton Academia também está disponibilizando treinos pelo Instagram. Os professores já deram aula de alongamento e também o chamado 'treinão de May Thai" com polichinelos e diversos exercícios da luta. 
Bodytech liberou seu aplicativo de exercícios para todos até o dia 31 de março. O Btfit tem aulas de ioga, workout, mat pilates e outras, além de mais de 15 programas de treinamento exclusivos e o personal trainer online, que prescreve um treino sob medida para treinar em casa sem equipamentos.
O diretor técnico da Bodytech Company, Eduardo Netto, explica que a incerteza e a preocupação causadas pela pandemia podem aumentar quadros de ansiedade e estresse. A atividade física regular ajuda a reduzir esses sentimentos. A saúde e a qualidade de vida das pessoas podem ser preservadas e aprimoradas pela prática regular da atividade física. Inúmeras evidências científicas têm demonstrado uma forte associação entre estilo de vida ativo, melhor qualidade de vida e longevidade.
Smart Fit disponibilizou em seu site treinos de até 30 minutos em português e espanhol. Entre as opções, exercícios de hipertrofia, emagrecimento e funcionais.

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