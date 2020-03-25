"Não esperava ser uma das primeiras pessoas contaminadas com o coronavírus no Brasil"

Muito bem. Sou muito racional, então desde o começo me apoiei nos dados. Mas não esperava que seria uma das primeiras contagiadas no país. Mas olhando pelo lado positivo, pelo menos tenho hospital à disposição, imagina como será daqui a um mês? Não sabemos se teremos. Aproveitei o tempo em casa para varrer, cozinhar, lavar a louça. Além de tentar ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. As mães estão desesperadas. Recebo centenas de mensagens perguntando o que fazer com o filho. As pessoas acabam se apoiando. Quero fazer marmita e mandar para a comunidade. Está na hora de quem pode, tem disponibilidade e recurso, usar isso para ajudar as pessoas que estão precisando. Parar de pensar no próprio umbigo e olhar para o lado. Muita gente vai passar fome.