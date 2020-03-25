Coronavírus: Pesquisadora brasileira lista as fases da quarentena

Sabrina Simon que vive na Itália Crédito: Reprodução/ Instagram

Para conter a disseminação do coronavírus, desde a semana passada é recomendado a toda população brasileira a quarentena voluntária. Algo que o povo italiano já vive há algumas semanas. A bióloga, pesquisadora e consultora em eco-epidemiologia e sustentabilidade, Sabrina Simon, que vive em Turin e está há 30 dias em isolamento social, compartilhou um vídeo nas redes sociais falando sobre as fases da quarentena.

"Quando a epidemia começou no Brasil, eu me surpreendi ao perceber a semelhança na maneira como ela iniciou aqui na Itália: o clima de férias que levou as pessoas a fazer conteúdo engraçado para as redes sociais, e a até reproduzir coisas que aconteceram aqui, como música nas janelas e aplausos aos profissionais da saúde. Aí percebi que nós já não estávamos mais nesse espírito, e foi aí que me toquei de que as coisas evoluem. E foi possível identificar as fases", explica.

Ela conta que, ao fazer o vídeo, a intenção era mostrar para os amigos como as coisas evoluíram. "E alertá-los que tudo mudaria muito rápido, como foi conosco. Aquele clima de férias acabaria logo no Brasil. Creio que a pior semana foi a terceira, quando predominou o silêncio e as reportagens mostravam que o vírus seguia num crescimento descontrolado", relata.

"A pior semana até agora foi a terceira, quando predominou o silêncio geral"" Sabrina Simon - Pesquisadora

Para manter a sanidade mental, ela conta que depois de três crises de ansiedade, começou direcionar o foco para informar os conhecidos. "Isso me deu um desafio que se tornou quase um propósito. A minha dica é manter a rotina e que as pessoas tenham um projeto para se dedicar".

Confira as fases da quarentena listadas pela pesquisadora