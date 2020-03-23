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Astrologia

Como o quarentener de cada signo se comporta durante o confinamento

Investir o tempo livre em leituras, autocuidado e fazer exercícios estão na lista. Astrólogo explica como os confinados reagem ao isolamento de acordo com o perfil de cada signo

Publicado em 23 de Março de 2020 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 15:59
Alguns tem energia demais pra isso, outros até curtem o conforto dos dias em casa. Crédito: Freepik
Fique em casa tem sido palavra de ordem em momento de total cuidado e prevenção. Nessa hora, todo mundo está buscando novas atividades que possam ser feitas em casa, tem gente que fica bem só lendo um livro, outras pessoas têm energia demais e procura exercícios pra fazer na varanda e por aí vai.
Quarentener é como a internet tem chamado o adepto da quarentena, novos termos surgem rápido no universo das redes sociais. O astrólogo Junior Moura atua na área há mais de 20 anos e preparou um guia sobre como o quarentener de cada signo lida com o confinamento:

Áries

A maior dificuldade desse signo é aquietar, por isso, esse momento provavelmente estará sendo utilizado para limpar a casa e fazer exercícios.
Cuidado para os conflitos com pessoas próximas, e para não ficar estressado.

Touro

Amante do conforto e dos prazeres, os taurinos tem que tomar cuidado para não descontar as frustrações e a ansiedade na comida.
Atenção para não surtar, pois esse signo não lida bem quando sente que sua estrutura, principalmente financeira e emocional não estão bem.

Gêmeos

Todos os livros, séries e chamadas no telefone estarão sendo utilizadas em um momento como esse pelos geminianos.
Alimente o físico e o emocional para não surtar. Cuidado com as oscilações de comportamento e o mau humor.

Câncer

As emoções podem ficar à flor da pele. Esse signo ama cuidar e ser cuidado, por isso proteger a família e aqueles que ama é o maior objetivo do canceriano.
Ele facilmente se recolhe e se interioriza, porém cuidado com a melancolia e o choro. Faça atividades que levantem o astral e o humor.

Leão

Os leoninos vão utilizar esse momento para cuidar da autoestima e das coisas do coração.
Relacionamentos também serão nutridos, mas cuidado com os conflitos . A criatividade pode ser uma boa pedida, explore as ideias e as criações.

Virgem

Provavelmente a casa já está muito bem limpa e esterilizada. Os virginianos devem estar super reclusos, pois dão uma atenção muito séria a saúde e aos cuidados.
Cuidado para não ficar neurótico e ansioso por não poder realizar aquilo que quer.

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Libra

É hora de tirar todos os cremes de pele e cabelo do armário, o momento é de se nutrir. Libra não lida bem com pressão e tem que tomar cuidado com o que ouve. Foque a atenção em você e em se cuidar.
O equilíbrio faz parte do cotidiano deles, portanto, dificilmente entrarão em crise.

Escorpião

Esse signo se recolhe com facilidade e pode entrar em processos de sofrimento. Os prazeres podem ficar a flor da pele.
Tudo aquilo que não está bem resolvido em você pode vir a tona num momento como esse.

Sagitário

Estudar e se aprofundar em temas que gosta é a maior pedida para os sagitarianos.
Cuidado com os excessos no dia a dia. A espiritualidade provavelmente está sendo a maior necessidade deles nesse momento.

Capricórnio

Saber que não tem controle de uma situação pode trazer diversos sintomas aos capricornianos. A insegurança e os medos ligados ao material também podem ficar muito fortes nesse ciclo.
Permita que a leveza e a fluência faça parte desses dias.

Aquário

Só de pensar que está confinado, o aquariano já desenvolve inquietação e medo. A liberdade é muito importante para eles. Não poder planejar e realizar aquilo que quer vai trazer diversos conflitos .
Aquiete a mente e deixe o pai tempo resolver tudo.

Peixes

Toda a religiosidade e a espiritualidade estão sendo convocadas por eles.
Atenção com o seu emocional e principalmente a sua sensibilidade. Cuidado para não ficar absorvendo energias densas. É hora de doar toda a sua energia àquilo que sente que é necessário.
Aproveite as dicas e curta seu tempo em casa, converse com sua família sobre a necessidade de sair o mínimo possível para que este momento passe o mais rápido possível.

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