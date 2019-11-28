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Astrologia

Horóscopo: veja as previsões do seu signo para 2020

Saiba tudo o que vai acontecer na sua vida no próximo ano!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 11:12

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 11:12

Horóscopo: veja as previsões do seu signo para 2020 Crédito: Pinterest
O ano novo está batendo na porta, e com as comemorações também vêm as expectativas. Será que em 2020 aquelas promessas sairão do papel e da memória? As previsões dos astros talvez possam te ajudar a começar a se planejar, e ainda antecipar o  que está por vir. Confira: 

ÁRIES (21/03 a 20/04)

O Sol deixará o ariano mais confiante e criativo. Você irá descobrir novos talentos e explorar seus dons já existentes. Se você se esforçar o suficiente conseguirá brilhar como sempre desejou em 2020. A energia de 2020 será muito propícia para você conseguir se organizar e evoluir.

TOURO (21/04 a 20/05)

A grande influência de Capricórnio no ano de 2020 será muito boa para os taurinos. Ambos os signos são do elemento Terra e possuem muitas características em comum que estarão ainda mais exaltadas no próximo ano. No entanto, você precisará ter paciência já que as coisas irão acontecer lentamente. Nada cairá do céu e você irá demorar um pouco mais do que deseja para colher os frutos dos seus esforços.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Segundo o horóscopo anual para 2020, os geminianos que possuem carreiras em áreas relacionadas à comunicação, como jornalismo, publicidade, marketing, letras e relações públicas serão muito beneficiadas. Como o ano será regido pelo Sol, que gosta de colocar as coisas em evidência, o poder de comunicação de Gêmeos estará infalível! Por isso, use-o com inteligência para chegar onde deseja.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Para o canceriano, o ano de 2020 não será muito fácil, já que as características de Capricórnio terão grande influência no ano. Capricórnio é o signo oposto de Câncer. Assim, apesar de ambos os signos terem características complementares, as influências de Capricórnio no ano serão muito diferentes de quem o canceriano realmente é, trazendo dificuldades para ele. Por isso, aproveite o ano de 2020 para aprender. Se dedique, se esforce e dê o seu melhor que no final do ano você alcançará a vitória.

LEÃO (23/07 a 22/08)

O signo de Leão já brilha naturalmente por ser regido pelo Sol. Agora, com a dupla influência do Sol em sua vida, esse signo será uma explosão de luz. Desfrute de 2020 com toda a sua alma porque esse será o seu ano. Você irá alcançar tudo o que deseja! Só tome cuidado com a forte energia de Capricórnio durante o ano. Ela vai fazer com que as coisas aconteçam devagar. Mas não desista. Siga se esforçando com paciência e equilíbrio que você alcançará seus objetivos.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Segundo as previsões dos signos para 2020, o virginiano terá que focar em sua saúde. Calma! Nada demais irá acontecer, mas o conselho dos astros é para que você se cuide melhor. Vá ao médico, pratique exercícios, faça seus exames de check up. Se você voltar a sua atenção para si mesma, o próximo ano será muito positivo para você fortificar seu corpo, que é a sua fortaleza. Quanto às outras áreas da sua vida, você pode ficar tranquilo que o Sol irá te ajudar a encontrar a solução para os seus problemas com sabedoria e clareza.

LIBRA (23/09 a 22/10)

O ano de 2020 será de renovação! Explore seu lado artístico e criativo! E confie no Sol que o sucesso chegará para você. Você continuará procurando o equilíbrio no próximo ano e tentará descobrir como fazer com que suas ações e emoções estejam em equilíbrio, o que é muito positivo. Sua vida social será movimentada, com contato constante com os amigos e potenciais parceiros amorosos. Além disso, o ano de 2020 será de mudança. Assim, quando você perceber que algo ou alguém não está acrescentando em nada na sua vida, conseguirá se livrar com facilidade.

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ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Segundo o horóscopo anual para 2020, a escorpiana conseguirá desenvolver mais seu lado social no próximo ano. Sabemos que você não gosta de aparecer, mas você precisará aprender a usar seu brilho a seu favor, principalmente para desenvolver a sua carreira. Aproveite a energia do Sol como regente para alcançar seus objetivos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Com o ano sob a regência do Sol, o sagitariano estará mais ambicioso. Ele vai buscar por oportunidades, analisará todas as possibilidades e correrá atrás do que for preciso para subir na vida. Aproveite esse momento de iluminação do Sol para analisar o que deseja para a sua vida, observar o que não acrescenta e definir qual o melhor caminho a seguir. Você buscará por mais conhecimento, irá entrar na luta das causas certas e irá em busca da esperança. No entanto, você precisará controlar a sua ansiedade, já que Capricórnio deixará as coisas mais limitadas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

 O ano de 2020 será seu! Isso acontecerá porque seu signo terá muita influência no ano devido as conjunções que irão ocorrer posicionadas nele, principalmente do seu regente que é Saturno. Ou seja, as energias do ano serão muito positivas e te ajudarão a conquistar tudo o que deseja. Além disso, você também contará com a energia do Sol, regente do ano, que te ajudará a mostrar sua competência. 

AQUÁRIO (21/01 a 18/02)

O horóscopo anual para 2020 não traz notícias muito empolgantes. Você passará por um ano mais difícil, mas cheio de aprendizados. Como você gosta de liberdade poderá sofrer com a energia tradicional emanada por seus planetas, Urano e Saturno, que estarão posicionados em signos de Terra  Touro e Capricórnio, respectivamente. Mas você poderá contar com a energia do Sol, planeta regente de 2020, que te dará forças e te ajudará a brilhar em sua vida profissional. O Sol te ajudará a desenvolver suas criações e a colocar em prática suas ideias inovadoras, que irão surpreender a todos.

PEIXES (19/02 a 20/03)

Segundo as previsões dos signos para 2020, o pisciano estará mais focado em sua vida social no próximo ano. Provavelmente, irá se dedicar a vários projetos, planejamentos e trabalhos em grupo para ajudar aqueles que ama. O conselho dos astros é para que você também foque na sua vida espiritual. Explore sua fé e esperança. Também é um bom momento para se dedicar aos estudos. Através do conhecimento, você conseguirá alcançar suas metas.

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