Astrologia explica: Temer passa por 3ª crise no governo, todas em maio

Presidente Michel Temer Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Desde que o então presidente da República Michel Temer (MDB) assumiu o governo do Brasil no dia 12 de maio de 2016, ele tem enfrentado crises de grandes proporções no mandato que vieram à tona justamente no quinto mês do ano.

Jucá teve de pedir demissão por conta da divulgação de um áudio no qual ele sugeria um "pacto" para "estancar a sangria" da Lava Jato. Em 2016, menos de duas semanas depois de Temer assumir o comando do Palácio do Planalto, ele teve de passar pelo primeiro momento de tensão. Alguns de seus conselheiros políticos foram denunciados por envolvimento em corrupção e entre eles estava o Ministro do Planejamento, Romero Jucá (PMDB-RR).no qual ele sugeria um "pacto" para "estancar a sangria" da Lava Jato.

No ano de 2017, também no mês de maio, o Governo do emedebista passa por outra turbulência. O dono do frigorífico JBS, Joesley Bastista entrega ao Ministério Público uma gravação em que conversa com o Michel Temer . No áudio, Joesley conta ao presidente que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, operador do PMDB no esquema da Lava Jato. Nessa conversa, diante da informação, Temer incentivou: "Tem que manter isso, viu?".

E agora, no também maio, mas de 2018, o Governo Temer se vê pressionado pela greve dos caminhoneiros , que se disseminou por todo o Brasil e tem ocasionado um caos no país com a falta de combustível nos postos, atingindo outros setores como o de alimentos e saúde. Os caminhoneiros pedem a redução do valor do óleo diesel.

Mapa astral Crédito: Reprodução internet

Diante de tanta turbulência no mês de maio, a pedido do Gazeta Online, a astróloga Sara Ribeiro analisou o mapa astral do presidente Michel Temer. E ela realmente encontrou, na astrologia, explicações para os acontecimentos neste período do ano.

"Entre o mês de abril e o mês de maio, o sol que está no céu ele faz um trânsito pela casa 8, que é signo de escorpião. Ela tem muita a ver com ego, nossas preocupações, medos, sentimento de vingança, poder. É uma casa que leva ao extremo. Quando o sol transita por essa casa, ele ilumina. Então todos os medos, preocupações, a parte sombria, aquilo que ele não vem querendo encarar, que ele tem vontade de esconder, tudo isso vem à tona. Esse trânsito por si só já é muito difícil, quando o sol passa por nossa casa 8. A ideia é se transformar. Mas quando a gente insiste em não transformar e ficar na mesma as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Além disso o sol faz conjunção com Saturno e o sol, que é o sol trânsito, o sol de agora, que influencia o nosso mapa natal. E essa conjunção dá um conflito de autoridade, de poder, de controle. E isso faz com que ele não escute pessoas, conselhos e tenda a fazer do jeito dele. Lembrando que libriano (signo de Temer) não quer ficar mal na fita, quer manipular as coisas para que ele não saia como malvado. Observei aqui no mapa dele que todo ano, no mês de maio, o sol vai transitar na casa 8 dele e é propício para acontecer crise", explica Sara Ribeiro.

A astróloga fez um mapa completo do presidente Michel Temer focado no mês de maio. Veja o que ela encontrou:

Temer é libriano com ascendente em virgem. O fato de ele ser libriano, e ele também tem Mercúrio que representa o intelecto, os pensamentos, a comunicação e, libra, faz com que ele tenda a fugir do conflito. A querer ficar bem com todo mundo. Isso mostra uma tendência de ele se esquivar, manipulando as questões para ficar bem na fita. E ele pode fazer isso para o bem quanto para o mal. Pelo fato de ele ter tantos planetas na casa 1, que é uma casa de Áries, é como se fosse um conflito. Áries é impulsivo, às vezes ditatorial. O ascendente em Virgem é o que caracteriza aquelas pessoas que querem fazer tudo certinho, sempre buscando a perfeição. Ele, o Temer, tende a passar uma imagem de ordem. Ele tem esse conflito: "Faço a minha vontade a qualquer custo ou tento manter o equilíbrio?" Muitas vezes pode ser que ele possa fazer algumas coisas por debaixo dos panos para a vontade dele seja feita, mas para não manchar a imagem dele.

Ele tem lua, que são as emoções, no topo do céu, que representa a imagem pública, representa poder. Tem um vínculo emocional. Muitas vezes ele vai tomar atitudes para poder se manter no poder que é muito importante para ele. Essa lua está em gêmeos. E ela é um pouco inconstante.

Entre o mês de abril e o mês de maio, o sol que está no céu ele faz um trânsito pela casa 8, que é signo de escorpião. Ela tem muita a ver com ego, nossas preocupações, medos, sentimento de vingança, poder é uma casa que leva ao extremo. Quando o sol transita por essa casa, ele ilumina. Então todos os medos, preocupações, a parte sombria, aquilo que ele não vem querendo encarar, que ele tem vontade de esconder, tudo isso vem à tona. Muitas vezes, decisões, ditas impopulares, são justamente a sombra dele vindo à tona. Ele precisa lidar com esses medos, mas como ele está ali numa perspectiva mais materialista ele não vai se espiritualizar para tetar entender. Esse trânsito por si só já é muito difícil, quando o sol passa por nossa casa 8. A ideia é se transformar. Mas quando a gente insiste em não transformar e ficar na mesma as coisas vão ficando cada vez mais difíceis.

Além disso o sol faz conjunção com Saturno e o sol, que é o sol trânsito, o sol de agora, que influencia o nosso mapa natal. E essa conjunção dá um conflito de autoridade, de poder, de controle. E isso faz com que ele não escute pessoas, conselhos e tenda a fazer do jeito dele. Lembrando que libriano não quer ficar mal na fita, quer manipular as coisas para que ele não saia como malvado. Observei aqui no mapa dele que todo ano, no mês de maio, o sol vai transitar na casa 8 dele e é propício para acontecer crise.

E ele está em um período da vida particularmente difícil. E tem alguns anos que o Netuno, regente de peixes, que é ilusão, fantasia, está passando pela casa sete, que é a casa de parcerias e de inimigos declarados. Netuno ele causa confusão, ilusão, dissolução. Netuno vai ficar na casa 7 de Temer até 2020, e eu duvido que ele se mantenha no poder até lá. É um período que ele não tem como confiar nas parcerias dele. É como se Netuno colocasse uma névoa a nossa volta. No caso dele é a área de parcerias. Pode ser que esteja sendo mal aconselhado, firmando parcerias ruins. Essa interação, as alianças que ele formou, a relação dele com o público, tudo isso está dissolvendo a imagem pública dele que é a casa 10 e desestabilizando ele emocionalmentte que é a lua. A ideia aqui seria ele se espiritualizar, ficar retido, analisar as pessoas que ele está andando.

Plutão, ele está na casa 11 dele, que é a nossa relação com a coletividade. Quem tem plutão na casa 11 tem que tomar muito cuidado com as atitudes, com o que fala, porque as influências podem vir tanto para o bem quanto para o mal. Por isso ele precisava se espiritualizar, para que ele saísse um pouco de cima do muro. Ele está com Marte em Aquário, transitando pela casa 6 dele, que é a casa do trabalho. Se ele tivesse essa consciência, isso significa que ele pode usar a ação dele em prol do coletivo ele melhoraria as coisas. Mas ele tem que pensar no coletivo, se ele pensar só nos empresários, ou só nele, vai ficar bem difícil.

Urano acabou de entrar em Touro. No seus últimos sete anos Urano transitou por Áries. Só que Urano entrando em Touro ele vai mexer com as nossas bases. Dia 15 de maio ele entrou na casa 8 do Temer, ele vai mexer com esse inconsciente dele, com as bases e ele vai precisar se movimentar para tomar decisões mais assertivas, senão ele vai continuar nessa busca pelo poder e não vai conseguir desenvolver nada da vida dele.