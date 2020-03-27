Homem é preso em Vila Velha por dar golpes e revender produtos

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (27), em Itapoã, Vila Velha, por ter realizado a revenda de produtos adquiridos por meio de fraude. A prisão ocorreu no apartamento do suspeito e os materiais apreendidos durante a operação preencheram cinco caminhonetes, devendo atingir juntos a soma de aproximadamente R$ 100 mil. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana e responderá pelo crime de receptação.
A delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), explicou que a Guarda Municipal de Vila Velha havia recebido informações por meio de um empresário que teria procurado auxílio dizendo que tinha um produto dele sendo vendido na internet. Ele disse que reconheceu um produto dele na OLX e que teria sido vítima de um golpe. A partir daí, a Guarda conseguiu realizar o flagrante de uma pessoa que estava vendendo o produto no dia. Este suspeito forneceu informações que levaram ao indivíduo preso hoje, que estaria por trás do esquema, esclareceu.
Seguimos hoje então para a residência do suspeito. Quando entramos no apartamento, vimos dezenas de caixas lacradas. Pedimos notas fiscais e vimos que estavam em nomes de terceiros e com endereços que não eram dali. Este investigado chegou a abrir uma loja para vender essas mercadorias. A loja está sendo montada, estavam sendo colocadas prateleiras já, prateleiras de uma empresa que é uma nova vítima do suspeito.
MODO DE AÇÃO
O modo de ação utilizado pelo suspeito é, de acordo com Bremenkamp, o de efetuar compras por boletos que não são pagos, por exemplo. Ele veio para a delegacia e descobrimos que as compras são através de boleto que não paga, bem como de transferências inexistentes. Algumas vítimas já procuraram a delegacia para relatar isso. Alguns produtos já estavam na OLX com preços bem baixos, com anúncios no sentido de oportunidade hoje, preço imperdível, contou.
A pessoa que alugou o ponto para ele recebeu dados falsos e comprovante de residência adulterado. O apartamento do suspeito também foi alugado com nome falso. Dentre as apreensões, houve uma moto de alto valor, de mais de R$ 35 mil, além de diversas mercadorias. Nós acreditamos que ele não age sozinho, que se trata de uma associação criminosa, temos indícios do envolvimento de outras pessoas. A investigação vai seguir para comprovar isso também.