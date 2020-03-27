Homem é preso em Vila Velha por dar golpes e revender produtos

Produtos de receptação em Vila Velha preencheram cinco caminhonetes Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (27), em Itapoã, Vila Velha, por ter realizado a revenda de produtos adquiridos por meio de fraude. A prisão ocorreu no apartamento do suspeito e os materiais apreendidos durante a operação preencheram cinco caminhonetes, devendo atingir juntos a soma de aproximadamente R$ 100 mil. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana e responderá pelo crime de receptação.

A delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), explicou que a Guarda Municipal de Vila Velha havia recebido informações por meio de um empresário que teria procurado auxílio dizendo que tinha um produto dele sendo vendido na internet. Ele disse que reconheceu um produto dele na OLX e que teria sido vítima de um golpe. A partir daí, a Guarda conseguiu realizar o flagrante de uma pessoa que estava vendendo o produto no dia. Este suspeito forneceu informações que levaram ao indivíduo preso hoje, que estaria por trás do esquema, esclareceu.

Seguimos hoje então para a residência do suspeito. Quando entramos no apartamento, vimos dezenas de caixas lacradas. Pedimos notas fiscais e vimos que estavam em nomes de terceiros e com endereços que não eram dali. Este investigado chegou a abrir uma loja para vender essas mercadorias. A loja está sendo montada, estavam sendo colocadas prateleiras já, prateleiras de uma empresa que é uma nova vítima do suspeito.

Loja sendo montada para revender produtos adquiridos de forma fraudulenta Crédito: Divulgação | Polícia Civil

MODO DE AÇÃO

O modo de ação utilizado pelo suspeito é, de acordo com Bremenkamp, o de efetuar compras por boletos que não são pagos, por exemplo. Ele veio para a delegacia e descobrimos que as compras são através de boleto que não paga, bem como de transferências inexistentes. Algumas vítimas já procuraram a delegacia para relatar isso. Alguns produtos já estavam na OLX com preços bem baixos, com anúncios no sentido de oportunidade hoje, preço imperdível, contou.

A pessoa que alugou o ponto para ele recebeu dados falsos e comprovante de residência adulterado. O apartamento do suspeito também foi alugado com nome falso. Dentre as apreensões, houve uma moto de alto valor, de mais de R$ 35 mil, além de diversas mercadorias. Nós acreditamos que ele não age sozinho, que se trata de uma associação criminosa, temos indícios do envolvimento de outras pessoas. A investigação vai seguir para comprovar isso também.