Homem é agredido após assaltar mulher em ônibus do Transcol, em Vitória

Uma mulher foi assaltada dentro de um ônibus do Transcol na tarde desta sexta-feira (26), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira-Mar), em Bento Ferreira, em Vitória. O suspeito roubou a bolsa da vítima ao saltar do coletivo, porém, foi alcançado por outros passageiros que estavam no veículo, que recuperaram a bolsa e bateram nele.
De acordo com informações da vítima, o suspeito entrou no ônibus e sentou nas últimas cadeiras. Ao dar sinal para sair, porém, ele teria agarrado a bolsa da mulher, saltado e tentado entrar em um táxi. A vítima disse que foi atrás do suspeito para tentar recuperar a bolsa. Ela foi ajudada pelos passageiros do coletivo e também pelo motorista do táxi.
Os passageiros, então, agrediram o suspeito, que foi imobilizado com uma corda até a chegada da Polícia Militar.