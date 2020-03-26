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Homem é agredido após assaltar mulher em ônibus do Transcol, em Vitória

O suspeito teria roubado a bolsa da vítima ao saltar do coletivo, mas foi alcançado por outros passageiros que estavam no veículo. Eles agrediram o rapaz e o imobilizaram com uma corda até a chegada da Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 17:51

Publicado em 26 de Março de 2020 às 17:51

Motorista parou o ônibus para ajudar a mulher
Motorista parou o ônibus para ajudar a mulher Crédito: Daniel Pasti
Uma mulher foi assaltada dentro de um ônibus do Transcol na tarde desta sexta-feira (26), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira-Mar), em Bento Ferreira, em Vitória. O suspeito roubou a bolsa da vítima ao saltar do coletivo, porém, foi alcançado por outros passageiros que estavam no veículo, que recuperaram a bolsa e bateram nele.
De acordo com informações da vítima, o suspeito entrou no ônibus e sentou nas últimas cadeiras.  Ao dar sinal para sair, porém, ele teria agarrado a bolsa da mulher, saltado e tentado entrar em um táxi. A vítima disse que foi atrás do suspeito para tentar recuperar a bolsa. Ela foi ajudada pelos passageiros do coletivo e também pelo motorista do táxi.
Os passageiros, então, agrediram o suspeito, que foi imobilizado com uma corda até a chegada da Polícia Militar.

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