Agente penitenciário reage a assalto e mata bandido em Vila Velha

Rodovia Leste-Oeste: motorista reclamam de insegurança e iluminação ruim Crédito: Isaac Ribeiro

Rodovia Leste Oeste, perto da entrada do bairro Rio Marinho, em Um agente penitenciário de 48 anos reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos bandidos, de 24 anos, com um tiro na cabeça. O episódio aconteceu na noite desta quarta-feira (25), na, perto da entrada do bairro Rio Marinho, em Vila Velha

O agente penitenciário conversou por telefone com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, e contou que ele passava pela rodovia quando percebeu que estava sendo seguido. De repente, quatro homens em duas motos emparelharam com o carro dele. O homem contou que sacou a arma, no entanto, um dos bandidos começou a atirar antes disso. O agente revidou os disparos e atingiu um dos suspeitos, de 24 anos, na cabeça.

O agente penitenciário afirmou que parou o carro, ligou para a polícia e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas apareceram algumas pessoas que se diziam parentes do rapaz baleado. Eles colocaram o jovem no carro e o levaram para um hospital particular em Itaparica, Vila Velha, mas o rapaz morreu assim que deu entrada no local. Os outros suspeitos fugiram.

MOTORISTA RECLAMAM DE INSEGURANÇA

O agente penitenciário preferiu não gravar entrevista e contou que assaltos são frequentes na região. Motoristas e motociclistas ouvidos pela reportagem da TV Gazeta concordam que falta segurança e iluminação na Rodovia Leste Oeste, em Vila Velha.

"Realmente não tem iluminação nem segurança aqui, é um local isolado", contou um motorista. "A Leste Oeste de vez em quando eles jogam pedra no meio da rua para parar a gente", completou.

A Polícia Civil informou que o agente penitenciário foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento e foi liberado. O caso será investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.

PM DIZ QUE FAZ PATRULHAMENTO NA REGIÃO

A Polícia Militar informou que faz o policiamento da região da Rodovia Leste Oeste e que há viaturas em circulação na região 24 horas por dia.

PREFEITURA VAI FISCALIZAR LOTES

A Prefeitura de Vila Velha disse que a iluminação nos 8 km da rodovia está normal, em perfeito estado. A prefeitura prometeu ainda enviar uma equipe até o local para verificar se existem terrenos baldios com excesso de vegetação. Se tiver, o dono será orientado a fazer a capina do terreno.