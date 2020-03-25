Entregador de pizza esfaqueado no ES passa por cirurgia e relata dores

Morador do edifício Itaparica Exclusive esfaqueou Wesley na frente do prédio Crédito: Reprodução/Google Maps

O motoboy foi esfaqueado porque se atrasou para entregar o produto. Ele trabalha em uma pizzaria localizada na Avenida Jair de Andrade, em Itapoã, e saiu para a entrega na Praia de Itaparica, onde o crime aconteceu. Segundo as investigações iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no momento que o pedido foi feito, chovia bastante na região e por esse motivo a entrega demorou mais do que o previsto, o que teria deixado o comerciante que pediu a pizza insatisfeito.

Em entrevista por telefone à reportagem de A Gazeta as 19h30 desta quarta-feira (25), a mãe de Wesley, a zeladora Maurina Gomes Mendes, disse que o hospital não autorizou que ela visse o filho por conta da pandemia do coronavírus. "Conversei com ele por telefone e ele está sentindo muita dor", detalhou.

Maurina afirma que o filho passou por uma cirurgia no pulmão, local em que foi esfaqueado. "Perfurou o pulmão dele. Agora é pedir a Deus que ele tenha uma boa recuperação. A gente tem que pensar positivo, não é, minha filha? Estamos bem", disse.

Apesar de já estar falando, a mãe de Wesley diz que ele fala baixo e afirma que está com muita dor. "Ele fala para mim: 'Mãe, eu estou sentindo muita dor, estou ruim'. E eu falo para ele: 'Se apega com Deus, meu filho. Ele nos dá força para vencer'", finalizou a zeladora.

Maurina afirmou que, na manhã de quinta-feira (26), vai retornar ao hospital para saber de mais notícias do filho. "Vai dar tudo certo", concluiu. A reportagem também tentou falar com a pizzaria, mas não conseguiu contato.

SUSPEITO AINDA NÃO FOI ENCONTRADO

A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Militar e a Polícia Civil se o suspeito de esfaquear Wesley já foi identificado e encontrado. Em nota, a PM disse que o criminoso não foi preso, e, também em nota, a PC afirma que o caso segue sob investigação na DHPP de Vila Velha e diligências estão em andamento. Disse, ainda, que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a nota.

SINDICATO EMITE NOTA

Na manhã desta quarta-feira (25/03), o Sindicato dos Motociclistas Profissionais do ES emitiu nota de repúdio à agressão sofrida pelo entregador. Confira a nota na íntegra: