Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entregador de pizza

Motoboys fazem protesto após colega ser esfaqueado em Vila Velha

A manifestação começou em frente ao prédio onde aconteceu o crime. O grupo esteve no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha, mas antes disso chegou a fechar os dois sentidos da Rodovia do Sol, na altura da Praia de Itaparica

Publicado em 25 de Março de 2020 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 18:13
Protesto de motoboys em Vila Velha
Protesto de motoboys em Vila Velha Crédito: Internauta
Um protesto de motoboys em Vila Velha, iniciado às 16h15 desta quarta-feira (25), em virtude do esfaqueamento de um entregador de pizza de 28 anos, na noite desta terça-feira (24), ocupou o sentido Vitória da Terceira Ponte após fechar os dois sentidos da Rodovia do Sol, na altura da Praia de Itaparica. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, uma equipe esteve no local.
Segundo informações da Polícia Militar, o grupo de motoboys iniciou o protesto em frente ao condomínio onde um comerciante, morador do prédio, teria cometido o crime, durante uma discussão em razão do atraso na entrega. Segundo a Polícia Militar, o vidro da portaria do prédio foi danificado pelos manifestantes.
Ainda de acordo com a PM, após conversa com os manifestantes, a pista foi liberada. Posteriormente, um grupo seguiu para a entrada da Terceira Ponte, também bloqueando a passagem de veículos, que foi liberada novamente após diálogo com os policias. Até às 19h15 a ocorrência ainda estava em andamento e a Guarda Municipal prestava apoio à Polícia na orientação do trânsito na região. 
Em nota, a corporação afirmou que "durante o protesto, a PM recebeu informações de que moradores de rua se aproveitaram da situação para tentar arrombar uma loja na Glória. Foi constatado que os suspeitos danificaram a porta do estabelecimento, mas não conseguiram cometer o furto e se evadiram do local".

O CASO

Um entregador de pizza foi esfaqueado por um comerciante, na noite desta quarta-feira (24), em Vila Velha, porque se atrasou para entregar o produto. O prestador de serviço trabalhava em uma pizzaria localizada na Avenida Jair de Andrade, em Itapoã, e a entrega foi feita na Praia de Itaparica.
Segundo as investigações iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no momento que o pedido foi feito, chovia bastante na região e por esse motivo a entrega demorou mais do que o previsto.
Era por volta das 23 horas, quando o entregador chegou ao edifício Itaparica Exclusive, localizado na Rodovia do Sol. O comerciante que havia encomendado a pizza mostrou-se revoltado e discutiu com o entregador, desferindo quatro facadas na vítima. Segundo a polícia, o morador já desceu alterado e com a faca em mãos.
Como no condomínio os entregadores não podem ter acesso aos apartamentos, o comerciante foi até a parte externa do prédio onde começou a discutir e desferir facadas na vítima.
Após o crime, o suspeito fugiu do local.

Veja Também

Caso Ramona: STJ manda soltar motorista acusado de matar jovem no ES

Jovem é morto por policial militar que impediu assalto em Vila Velha

Delegado impede assalto no pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados