Motoboys fazem protesto após colega ser esfaqueado em Vila Velha

Protesto de motoboys em Vila Velha Crédito: Internauta

Um protesto de motoboys em Vila Velha, iniciado às 16h15 desta quarta-feira (25), em virtude do esfaqueamento de um entregador de pizza de 28 anos, na noite desta terça-feira (24) , ocupou o sentido Vitória da Terceira Ponte após fechar os dois sentidos da Rodovia do Sol, na altura da Praia de Itaparica. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, uma equipe esteve no local.

Segundo informações da Polícia Militar, o grupo de motoboys iniciou o protesto em frente ao condomínio onde um comerciante, morador do prédio, teria cometido o crime, durante uma discussão em razão do atraso na entrega. Segundo a Polícia Militar, o vidro da portaria do prédio foi danificado pelos manifestantes.

Ainda de acordo com a PM, após conversa com os manifestantes, a pista foi liberada. Posteriormente, um grupo seguiu para a entrada da Terceira Ponte, também bloqueando a passagem de veículos, que foi liberada novamente após diálogo com os policias. Até às 19h15 a ocorrência ainda estava em andamento e a Guarda Municipal prestava apoio à Polícia na orientação do trânsito na região.

Em nota, a corporação afirmou que "durante o protesto, a PM recebeu informações de que moradores de rua se aproveitaram da situação para tentar arrombar uma loja na Glória. Foi constatado que os suspeitos danificaram a porta do estabelecimento, mas não conseguiram cometer o furto e se evadiram do local".

O CASO

Um entregador de pizza foi esfaqueado por um comerciante, na noite desta quarta-feira (24), em Vila Velha, porque se atrasou para entregar o produto. O prestador de serviço trabalhava em uma pizzaria localizada na Avenida Jair de Andrade, em Itapoã, e a entrega foi feita na Praia de Itaparica.

Segundo as investigações iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no momento que o pedido foi feito, chovia bastante na região e por esse motivo a entrega demorou mais do que o previsto.

Era por volta das 23 horas, quando o entregador chegou ao edifício Itaparica Exclusive, localizado na Rodovia do Sol. O comerciante que havia encomendado a pizza mostrou-se revoltado e discutiu com o entregador, desferindo quatro facadas na vítima. Segundo a polícia, o morador já desceu alterado e com a faca em mãos.

Como no condomínio os entregadores não podem ter acesso aos apartamentos, o comerciante foi até a parte externa do prédio onde começou a discutir e desferir facadas na vítima.