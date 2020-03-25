Entregador de pizza é esfaqueado por demora na entrega em Vila Velha

Um morador do edifício Itaparica Exclusive esfaqueou um entregador de pizza na frente do prédio Crédito: Reprodução/Google Maps

Um entregador de pizza de 28 anos foi esfaqueado por um comerciante, na noite desta quarta-feira (24), em Vila Velha porque se atrasou para entregar o produto. O prestador de serviço trabalhava em uma pizzaria localizada na Avenida Jair de Andrade, em Itapoã, e saiu para uma entrega na Praia de Itaparica.

Segundo as investigações iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no momento que o pedido foi feito, chovia bastante na região e por esse motivo a entrega demorou mais do que o previsto.

Era por volta das 23 horas, quando o entregador chegou ao edifício Itaparica Exclusive, localizado na Rodovia do Sol. O comerciante que havia encomendado a pizza mostrou-se revoltado e discutiu com o entregador, desferindo quatro facadas na vítima. Segundo a polícia, o morador já desceu alterado e com a faca em mãos.

Como no condomínio os entregadores não podem ter acesso aos apartamentos, o comerciante foi até a parte externa do prédio e começou a discutir e desferir as facadas na vítima logo em sequência

SOCORRO

Bastante ferido, o entregador foi socorrido e levado para o Pronto-Atendimento (PA) da Glória e posteriormente foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória, onde está internado em estado grave.

Após esfaquear o trabalhador, o comerciante, que mora no nono andar do edifício, fugiu de casa e não foi encontrado até o momento.

SINDICATO EMITE NOTA

Na manhã desta quarta-feira (25/03), o Sindicato dos Motociclistas Profissionais do ES emitiu nota de repúdio à agressão sofrida pelo entregador. Confira a nota na íntegra:

O Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Estado do Espírito Santo repudia a agressão contra o trabalhador motociclista que estava entregando pizza ontem no Município de Vila Velha, e requer a apuração rigorosa dos fatos. Devido à crise do coronavírus, os motoboys arriscam a vida ajudando a população porque os alimentos, mercadorias, remédios, produtos etc.., vendidos pelos estabelecimentos comerciais autorizados pelas prefeituras estão sendo entregues através do serviço de entregas realizados pelos motoboys. Desta forma eles merecem respeito de toda a população, assim como todos os demais trabalhadores que estão, juntos, trabalhando em prol da sociedade colando em risco sua vida e saúde para atender a população.