Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campanha

Vila Velha suspende parcialmente vacinação para gripe

Município alegou que suspensão é temporária e apontou os locais que continuarão com a campanha; veja

Publicado em 24 de Março de 2020 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 19:53
Aplicação de vacina
Aplicação de vacina Crédito: Pixabay
A Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) anunciou na noite desta terça-feira (24) a suspensão parcial das vacinas contra a gripe, da campanha que começou na última segunda-feira (23). Através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Vila Velha alegou que a suspensão é parcial e temporária, e que só haverá vacinação nos seguintes locais:
  • Parque da Prainha (drive-thru);
  • Shopping Boulevard (drive-thru);
  • Ginásio Tartarugão;
  • Cemas;
  • Terra Vermelha  UMEF Professor Paulo Cesar Vinha.
"A medida se faz necessária haja vista o estoque ter praticamente se esgotado nos últimos dois dias da campanha devido ao considerável afluxo pela procura da vacina, quando foram imunizadas 32 mil pessoas do grupo prioritário de idosos a partir de 60 anos e de profissionais de saúde", diz o comunicado.

Veja Também

Vacinação contra a gripe é interrompida em Cachoeiro de Itapemirim

Vacinação na Grande Vitória: atendimento em casa para idosos acamados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados