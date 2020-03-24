Vila Velha suspende parcialmente vacinação para gripe

A Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) anunciou na noite desta terça-feira (24) a suspensão parcial das vacinas contra a gripe, da campanha que começou na última segunda-feira (23). Através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Vila Velha alegou que a suspensão é parcial e temporária, e que só haverá vacinação nos seguintes locais:

"A medida se faz necessária haja vista o estoque ter praticamente se esgotado nos últimos dois dias da campanha devido ao considerável afluxo pela procura da vacina, quando foram imunizadas 32 mil pessoas do grupo prioritário de idosos a partir de 60 anos e de profissionais de saúde", diz o comunicado.