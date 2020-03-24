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Contra a gripe

Vacinação na Grande Vitória: atendimento em casa para idosos acamados

Em alguns municípios, moradores podem agendar o atendimento para idosos acamados ou que  possuem mobilidade reduzida

Publicado em 24 de Março de 2020 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 19:33
Aplicação de vacina
Aplicação de vacina Crédito: Pixabay
Com o objetivo de reduzir as complicações e a mortalidade por gripe, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a influenza, definindo os grupos prioritários para receber as primeiras doses desde a última segunda-feira (23). A medida foi tomada devido à confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus no Brasil. 
Entenda como o serviço irá funcionar para os idosos acamados em cada município da Grande Vitória e como agendar as vacinas.

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória informou que realizou um mapeamento de todos os idosos da Capital que são acamados ou possuem mobilidade reduzida para que eles sejam imunizados em casa. "Já iniciamos a vacinação dos idosos que residem em instituições de longa permanência e dos acamados em domicilio nesta terça-feira (24). Mas, se ocorrer da família ter mudado de bairro e não ser contactada por nós, é preciso atualizar as informações nos telefones disponíveis no site da Prefeitura", informou a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa. Veja os telefones da Unidade de Saúde mais próxima nesse link

VILA VELHA

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, familiares de pessoas idosas acamadas devem agendar a visita de vacinadores municipais pelo e-mail [email protected]. Na mensagem devem ser repassadas informações sobre o quadro médico, idade e endereço completo do paciente. 

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica informou que os idosos acamados fazem parte do grupo prioritário da primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. "Para esse público, assim como aqueles que vivem em asilos, profissionais serão deslocados até esses locais para que todos recebam a dose da vacina. Basta a família entrar em contato pelo telefone (27) 3346-6578, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h", informou, por nota. 

SERRA

Já a Prefeitura da Serra, informou que a vacinação de acamados não acontece nesse primeiro momento na Campanha Nacional de Vacinação. As vacinas destinadas a esse público serão realizadas por meio do Programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF) em outra etapa da campanha - ainda não definida. Por isso, o município ainda não tem informações sobre como será feito o agendamento, nem por quais plataformas os pedidos poderão ser feitos.  

VIANA

A primeira etapa da Campanha de Vacinação tem como  público-alvo os idosos a partir de 60 anos e profissionais da saúde. E para evitar que os idosos saiam de suas casas, os agentes de Saúde estão indo com o vacinador de porta em porta aplicar a vacina. No total serão mais de 5 mil idosos, que não precisarão ir às Unidades de Saúde. Ao todo, são 20 equipes atuando nas áreas dos agentes de Saúde no município.

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