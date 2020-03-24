Jovem é morto por policial militar que impediu assalto em Vila Velha

Jovem foi morto por um policial militar em Vila Velha Crédito: Internauta

Um jovem foi morto por volta das 14h desta terça-feira (24), por um policial militar, após tentar realizar um assalto no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, segundo informações da Guarda Municipal de Vila Velha. Familiares do jovem, entretanto, afirmam que ele foi confundido com um dos assaltantes.

De acordo com a Guarda Municipal, três jovens tentavam realizar o assalto, quando um policial que voltava para casa após o trabalho deu voz de prisão aos suspeitos. Um deles levou a mão à cintura para tentar sacar uma arma, quando foi baleado três vezes pelo policial. Os outros suspeitos fugiram.

A Guarda informou que o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima morreu no caminho ao Hospital Santa Mônica, em Vila Velha.

Manifestantes chegaram a atear fogo em um ônibus em protesto a morte do jovem Crédito: Reprodução

MANIFESTAÇÃO E ÔNIBUS INCENDIADO

Segundo a Guarda, após o ocorrido, houve um protesto na Avenida Sérgio Cardoso, próximo do local onde o jovem foi morto. Primeiramente, a rua foi interditada e pneus foram incendiados. De acordo com o irmão da vítima, que preferiu não se identificar, o jovem não era assaltante e, na verdade, estaria ajudando um vendedor de picolé que havia acabado de ser roubado. O familiar alega que o policial o confundiu com um dos assaltantes pois a vítima estaria correndo atrás dos suspeitos.

A Polícia Militar informou que foi acionada e conteve a manifestação, detendo quatro suspeitos por resistência à ação da polícia.