Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guaranhuns

Jovem é morto por policial militar que impediu assalto em Vila Velha

De acordo com informações da Guarda Municipal, três jovens tentavam praticar um assalto na tarde desta terça-feira (24) quando foram abordados pelo policial. Um deles tentou alcançar uma arma na cintura e foi baleado, enquanto os outros fugiram

Publicado em 24 de Março de 2020 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 19:55
Jovem foi morto por um policial militar que impediu assalto em Vila Velha
Jovem foi morto por um policial militar em Vila Velha Crédito: Internauta
Um jovem foi morto por volta das 14h desta terça-feira (24), por um policial militar, após tentar realizar um assalto no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, segundo informações da Guarda Municipal de Vila Velha. Familiares do jovem, entretanto, afirmam que ele foi confundido com um dos assaltantes.
De acordo com a Guarda Municipal, três jovens tentavam realizar o assalto, quando um policial que voltava para casa após o trabalho deu voz de prisão aos suspeitos. Um deles levou a mão à cintura para tentar sacar uma arma, quando foi baleado três vezes pelo policial. Os outros suspeitos fugiram.
A Guarda informou que o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima morreu no caminho ao Hospital Santa Mônica, em Vila Velha.
Manifestantes chegaram a atear fogo em um ônibus em protesto a morte do jovem
Manifestantes chegaram a atear fogo em um ônibus em protesto a morte do jovem Crédito: Reprodução

MANIFESTAÇÃO E ÔNIBUS INCENDIADO

Segundo a Guarda, após o ocorrido, houve um protesto na Avenida Sérgio Cardoso, próximo do local onde o jovem foi morto. Primeiramente, a rua foi interditada e pneus foram incendiados. De acordo com o irmão da vítima, que preferiu não se identificar, o jovem não era assaltante e, na verdade, estaria ajudando um vendedor de picolé que havia acabado de ser roubado. O familiar alega que o policial o confundiu com um dos assaltantes pois a vítima estaria correndo atrás dos suspeitos.
A Polícia Militar informou que foi acionada e conteve a manifestação, detendo quatro suspeitos por resistência à ação da polícia.
Em seguida, por volta das 18h40, manifestantes voltaram a protestar e atearam fogo em um ônibus do Transcol. A Polícia Militar informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo.

Veja Também

Soldado da Polícia Militar é preso no ES acusado de tráfico de armas

Grávida é assassinada por homens encapuzados em Cariacica

Mulher é assassinada pelo marido a golpes de marreta em Fundão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados