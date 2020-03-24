Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de casa

Grávida é assassinada por homens encapuzados em Cariacica

Segundo a polícia, ela e o marido estavam dormindo quando a casa foi invadida por três homens. Nenhum suspeito foi preso

Publicado em 24 de Março de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 17:40
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em Cariacica
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em Cariacica Crédito: Internauta
Uma jovem de 19 anos foi assassinada a tiros dentro de casa, na madrugada desta terça-feira (24), no bairro Presidente Médici, em Cariacica. A vítima estava grávida de dois meses. O nome dela não foi divulgado. 
Segundo a polícia,  o marido da jovem contou que eles estavam dormindo quando a casa foi invadida por três homens encapuzados. Eles foram até o quarto e já atiraram na mulher, fugindo logo em seguida. 
A vítima, que estava grávida de dois meses, morreu no local. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). 

Veja Também

Mulher é assassinada a tiros dentro de casa na Serra

Mulher é apedrejada e cunhada é assassinada a facadas em Vila Velha

A polícia pede que a população contribua com informações para a investigação do crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados