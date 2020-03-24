Grávida é assassinada por homens encapuzados em Cariacica

Uma jovem de 19 anos foi assassinada a tiros dentro de casa, na madrugada desta terça-feira (24), no bairro Presidente Médici, em Cariacica. A vítima estava grávida de dois meses. O nome dela não foi divulgado.
Segundo a polícia, o marido da jovem contou que eles estavam dormindo quando a casa foi invadida por três homens encapuzados. Eles foram até o quarto e já atiraram na mulher, fugindo logo em seguida.
A vítima, que estava grávida de dois meses, morreu no local. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
A polícia pede que a população contribua com informações para a investigação do crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.