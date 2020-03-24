Grávida é assassinada por homens encapuzados em Cariacica

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em Cariacica Crédito: Internauta

Uma jovem de 19 anos foi assassinada a tiros dentro de casa, na madrugada desta terça-feira (24), no bairro Presidente Médici, em Cariacica. A vítima estava grávida de dois meses. O nome dela não foi divulgado.

Segundo a polícia, o marido da jovem contou que eles estavam dormindo quando a casa foi invadida por três homens encapuzados. Eles foram até o quarto e já atiraram na mulher, fugindo logo em seguida.

A vítima, que estava grávida de dois meses, morreu no local. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).