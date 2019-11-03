Policiais recolhem o corpo da mulher assassinada a facadas em Ataíde, Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

Uma mulher foi assassinada a facadas e outra foi apedrejada no meio da rua, no bairro Ataíde, em Vila Velha , na manhã deste domingo (3). Dois homens suspeitos do crime fugiram após a ação. Um dos criminosos seria ex-namorado da mulher apedrejada.

Your browser does not support the audio element. Mulher é apedrejada e cunhada é assassinada a facadas em Vila Velha

"Foi uma cena horrível. Minha filha estava machucada, ensanguentada, mas conseguiu falar que quem fez aquilo com ela foi o ex namorado dela e um amigo dele, também morador da região", disse uma cuidadora, de 57 anos, mãe da vítima que foi apedrejada. A reportagem não está identificando a mulher para preservar a identidade da vítima. A filha da cuidadora foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dela não foi revelado.

A mãe da vítima contou que a filha, uma auxiliar de serviços gerais, de 36 anos, morava em uma casa do bairro com a cunhada, que foi morta a facadas. Na manhã deste domingo, as duas foram surpreendidas em casa por dois criminosos, sendo um deles o ex-namorado da auxiliar de serviços gerais, que mora em uma residência que fica em cima da casa da ex.

A cuidadora conta, ainda, que foi avisada por moradores da região que a filha estava machucada na rua. Ela foi ao local, por volta das 6h30.

"Eu não sei o que aconteceu, se teve uma briga, se ele já foi até a casa premeditando o crime... Mas minha nora foi morta dentro da casa a facadas e minha filha conseguiu fugir. Ela correu até a parte de cima da rua, onde foi alcançada pelo ex-namorado e apedrejada por ele" Mãe da vítima - Cuidadora, de 57 anos