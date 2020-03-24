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Violência

Mulher é assassinada pelo marido a golpes de marreta em Fundão

Crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (24) e motivação teria sido uma quantia em dinheiro gasta pela vítima

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:23
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES.  Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher foi assassinada pelo marido na madrugada desta terça-feira (24), em Enseada das Garças, Fundão. De acordo com informações da Polícia Militar, o casal teria iniciado uma discussão durante a noite, evoluindo para uma luta corporal, que acabou com o homem golpeando a mulher na cabeça com uma marreta. O suspeito confessou o crime. 
Ainda segundo a PM, a briga teria sido motivada por uma quantia em dinheiro que a vítima teria gastado e que serviria para as despesas mensais do casal. De acordo com o depoimento do suspeito, ele foi dormir depois da discussão, mas foi surpreendido no meio da noite com a vítima o ameaçando com uma faca.

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O homem conseguiu desarmar a vítima e a briga teria seguido para o quintal da casa, onde a mulher continuava a agredi-lo com socos e chutes. O suspeito pegou uma marreta e deu um golpe na vítima, que continuou com as agressões. O suspeito, então, golpeou mais vezes a mulher na cabeça e a matou.
A Polícia ainda informou que o suspeito teria escondido o corpo debaixo de uma caixa d'água e permanecido a noite ao seu lado, até decidir se entregar.

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