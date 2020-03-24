Mulher é assassinada pelo marido a golpes de marreta em Fundão

Viaturas da Polícia Militar do ES. Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher foi assassinada pelo marido na madrugada desta terça-feira (24), em Enseada das Garças, Fundão. De acordo com informações da Polícia Militar, o casal teria iniciado uma discussão durante a noite, evoluindo para uma luta corporal, que acabou com o homem golpeando a mulher na cabeça com uma marreta. O suspeito confessou o crime.

Ainda segundo a PM, a briga teria sido motivada por uma quantia em dinheiro que a vítima teria gastado e que serviria para as despesas mensais do casal. De acordo com o depoimento do suspeito, ele foi dormir depois da discussão, mas foi surpreendido no meio da noite com a vítima o ameaçando com uma faca.

O homem conseguiu desarmar a vítima e a briga teria seguido para o quintal da casa, onde a mulher continuava a agredi-lo com socos e chutes. O suspeito pegou uma marreta e deu um golpe na vítima, que continuou com as agressões. O suspeito, então, golpeou mais vezes a mulher na cabeça e a matou.