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Feminicídio

Mulher é morta a facadas à beira da estrada em Conceição do Castelo

Segundo a Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime é o companheiro da vítima e ainda não foi localizado

Publicado em 23 de Março de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 18:31
Crime aconteceu durante a tarde desta segunda, na ES 165
Crime aconteceu durante a tarde desta segunda, na ES 165 Crédito: Internauta
Uma mulher, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morta a facadas no interior de Conceição do Castelo, Região Serrana do Estado, na tarde desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime é o companheiro da vítima e ainda não foi localizado.

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O crime, de acordo com os militares, aconteceu às 12h40, na altura da localidade de Jatobá, às margens da ES 165, estrada que liga Conceição do Castelo a BR 262. Populares acionaram a polícia, mas quando chegaram ao local, a mulher estava sem vida.
Populares contaram que o homem que assassinou a mulher seria o companheiro da vítima, que fugiu de bicicleta do local. A polícia fez buscas, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela delegacia de Conceição do Castelo e está senso tratado como feminicídio. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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