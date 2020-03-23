Mulher é morta a facadas à beira da estrada em Conceição do Castelo

O crime, de acordo com os militares, aconteceu às 12h40, na altura da localidade de Jatobá, às margens da ES 165, estrada que liga Conceição do Castelo a BR 262. Populares acionaram a polícia, mas quando chegaram ao local, a mulher estava sem vida.

Populares contaram que o homem que assassinou a mulher seria o companheiro da vítima, que fugiu de bicicleta do local. A polícia fez buscas, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.