Feminicídio no ES: homem que matou ex-mulher atropelada é condenado

Foi condenado nesta quinta-feira (12), por homicídio qualificado, o homem que matou a ex-mulher em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no dia 23 de outubro de 2017. Átila Morais Barboza, atropelou Adriana Ornellas Carvalho, de 32 anos, na rua Emília Silva, no bairro Monte Cristo. Ele está preso desde 2018.
De acordo com a sentença, foi reconhecido que o ex-marido impossibilitou a defesa da vítima e que o crime foi praticado por motivo fútil porque ele não concordava com a separação do casal. Adriana estava em sua moto quando Átila a derrubou e a atropelou.
Na sentença ainda consta que o crime foi praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, o que caracteriza feminicídio. O ex-marido foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. Ele já está preso preventivamente desde fevereiro de 2018, na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim.