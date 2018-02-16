Preso acusado de atropelar e matar ex-mulher em Cachoeiro

Adriana Ornellas Carvalho foi morta em outubro do ano passado Crédito: Facebook

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (15), no estado do Rio de Janeiro, o acusado de ter atropelado e matado a ex-esposa, Adriana Ornelas Carvalho , de 32 anos, em outubro do ano passado, em Cachoeiro de Itapemirim. Átila Morais Barbosa, de 24 anos, tentou fugir dos policiais. Ele também era procurado pelo crime de tráfico de drogas.

Átila Morais se escondia em Xerem, em Duque de Caxias. Após investigações e denúncias, a prisão foi realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) do Rio de Janeiro, durante uma tentativa de fuga do acusado. Com o apoio de escolta armada, Átila foi encaminhado para Cachoeiro para ser ouvido. Após oitiva, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Além do mandado de prisão pelo crime de feminicídio, Átila Morais Barbosa, também responderá por tráfico de drogas, expedido em outubro de 2017.

O crime

O crime aconteceu na manhã do dia 23 de outubro do ano passado, no bairro Monte Cristo. Adriana Ornellas Carvalho pilotava uma Honda Biz, quando o ex, em um carro modelo Golf, atingiu a traseira da moto. Após Adriana cair, o acusado ainda a atropelou. Em seguida, ele saiu do carro e agrediu Adriana, que já estava desacordada.