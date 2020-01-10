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Morta com seis tiros

Vítima de feminicídio em Guarapari já denunciou ex-marido por ameaça

Parentes da balconista Shirley Simões, de 31 anos, contaram que os dois terminaram um relacionamento há cerca de 15 dias

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 15:48
A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal
Familiares revelaram que a balconista Shirley Simões, de 31 anos, assassinada a tiros em Guarapari na noite de quinta-feira (9), já havia denunciado o ex-marido por ameaças. A vítima foi casada por cerca de um ano e meio. Ela deixou uma filha de 8 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.
Shirley foi assassinada com seis tiros por volta das 19h no bairro Coroado. O autor do crime foi preso na manhã desta sexta-feira (10) pela Polícia Militar (PM), em Piúma. Ele não teve o nome revelado pela polícia. Segundo familiares, o suspeito do crime é o ex-marido dela. Os dois estavam separados há cerca de duas semanas.

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Ela vinha recebendo ameaças do ex-marido, mas não acreditava que poderia ser morta por ele. Também pensei que ele não faria nada. Ela fez o BO (Boletim de Ocorrência), mas não deu em nada. Ela não acreditava que isso pudesse acontecer, disse uma pessoa da família, que não quis ser identificada, em entrevista à TV Gazeta.
A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

COMO FOI O CRIME

De acordo com informações da PM, Shirley foi atingida a tiros quando seguia de moto pelo bairro. Familiares contaram à TV Gazeta que a balconista voltava para casa, no bairro Itapebussu, quando foi abordada pelo atirador.
O criminoso estava em um carro e deu uma fechada na moto dela. Quando ela parou a moto, o motorista desceu do veículo e atirou na balconista. O suspeito fugiu após os disparos e foi preso nesta sexta-feira.

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