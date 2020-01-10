Vítima de feminicídio em Guarapari já denunciou ex-marido por ameaça

A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

Shirley foi assassinada com seis tiros por volta das 19h no bairro Coroado. O autor do crime foi preso na manhã desta sexta-feira (10) pela Polícia Militar (PM), em Piúma. Ele não teve o nome revelado pela polícia. Segundo familiares, o suspeito do crime é o ex-marido dela. Os dois estavam separados há cerca de duas semanas.

Ela vinha recebendo ameaças do ex-marido, mas não acreditava que poderia ser morta por ele. Também pensei que ele não faria nada. Ela fez o BO (Boletim de Ocorrência), mas não deu em nada. Ela não acreditava que isso pudesse acontecer, disse uma pessoa da família, que não quis ser identificada, em entrevista à TV Gazeta.

A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

COMO FOI O CRIME

De acordo com informações da PM, Shirley foi atingida a tiros quando seguia de moto pelo bairro. Familiares contaram à TV Gazeta que a balconista voltava para casa, no bairro Itapebussu, quando foi abordada pelo atirador.