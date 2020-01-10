Feminicídio: balconista é assassinada a tiros em Guarapari

A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal

A balconista de padaria Shirley Simões, de 31 anos, foi assassinada com seis tiros por volta das 19h desta quinta-feira (9) no bairro Coroado, em Guarapari . O autor do crime foi preso na manhã desta sexta-feira (10) pela Polícia Militar (PM). Ele não teve o nome revelado pela polícia. Segundo familiares, o suspeito do crime é um ex-companheiro dela.

De acordo com informações da PM, Shirley foi atingida a tiros quando seguia de moto pelo bairro. Familiares contaram à TV Gazeta que a balconista voltava para casa, no bairro Itapebussu, quando foi abordada pelo atirador. O criminoso estava em um carro e deu fechada na moto dela. Quando parou a moto, o motorista desceu do veículo e atirou na balconista. O suspeito fugiu após os disparos.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Coroado. No local, foi constatado que a mulher havia sido baleada. Ela foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.

PRISÃO DO SUSPEITO

Por nota, a Polícia Civil informa que o caso "está sendo tratado como feminicídio e o flagrante será realizado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. O autor do fato foi detido nesta manhã (de sexta-feira) pela PM, diz. O suspeito foi localizado em Piúma, litoral Sul do Estado.