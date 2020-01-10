Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência contra a mulher

Feminicídio: balconista é assassinada a tiros em Guarapari

A balconista Shirley Simões, de 31 anos, foi morta a tiros no bairro Coroado na noite desta quinta-feira (9). O autor do crime já foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 12:42

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 12:42

A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal
A balconista de padaria Shirley Simões, de 31 anos, foi assassinada com seis tiros por volta das 19h desta quinta-feira (9) no bairro Coroado, em Guarapari. O autor do crime foi preso na manhã desta sexta-feira (10) pela Polícia Militar (PM). Ele não teve o nome revelado pela polícia. Segundo familiares, o suspeito do crime é um ex-companheiro dela.

Veja Também

No combate à violência contra a mulher, A GAZETA lança projeto "Todas Elas"

De acordo com informações da PM, Shirley foi atingida a tiros quando seguia de moto pelo bairro. Familiares contaram à TV Gazeta que a balconista voltava para casa, no bairro Itapebussu, quando foi abordada pelo atirador. O criminoso estava em um carro e deu fechada na moto dela. Quando parou a moto, o motorista desceu do veículo e atirou na balconista. O suspeito fugiu após os disparos.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Coroado. No local, foi constatado que a mulher havia sido baleada. Ela foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.

PRISÃO DO SUSPEITO

Por nota, a Polícia Civil informa que o caso "está sendo tratado como feminicídio e o flagrante será realizado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. O autor do fato foi detido nesta manhã (de sexta-feira) pela PM, diz. O suspeito foi localizado em Piúma, litoral Sul do Estado.
O capitão Rosário, lotado na 2ª Companhia DO 10º Batalhão, informou que um policial militar de folga flagrou o suspeito do crime embarcando em um ônibus na Rodoviária de Piúma. A PM foi acionada e o homem foi preso. Ele confessou que manteve um relacionamento com a vítima, mas negou a autoria do assassinato. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Guarapari.

Veja Também

Mulher é esfaqueada dentro de casa na Serra e marido é suspeito

Homem agride a mulher e sequestra os próprios filhos em Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados