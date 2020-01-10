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Violência contra a mulher

Mulher é esfaqueada dentro de casa na Serra e marido é suspeito

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Suspeito do crime, que é o companheiro da vítima, fugiu do local

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 09:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 09:06
Caso será investigado pela DHPM, da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 37 anos foi atacada a golpe de faca dentro da casa dela localizada no bairro Jardim Carapina, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (9). Vizinhos informaram à Polícia Militar que o suspeito do crime é o marido da vítima. Ele fugiu do local.
A PM informou, por nota, que foi acionada por volta das 2h20 por um popular que informou ter ouvidos gritos de socorro de uma vizinha e ao verificar constatou que a mulher havia sido esfaqueada no tórax, por seu companheiro, que se evadiu do local e não foi mais localizado, diz o texto.
A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

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