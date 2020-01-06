Mulher esfaqueada em Camburi diz que lutou com suspeito

Em função das facadas, mulher precisou levar pontos no pescoço Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A vítima contou que estava com o namorado no local. Os dois participavam de um churrasco com amigos. De acordo com a mulher agredida, ela e o namorado foram até o carro e quando retornavam ao local do evento, ela foi atacada.

Quando me aproximei do banheiro, estava a dois passos do meu namorado e senti quando uma pessoa me agarrou por trás e começou agarrar o meu pescoço. Comecei a me defender e consegui arremessá-lo por cima do meu ombro, relembra.

Segundo a mulher, por pouco os cortes não foram fatais. "O médico falou que faltou um centímetro para atingir a minha veia arterial profunda", lamenta ela, que foi atendida no Hospital de Urgência e Emergência de Vitória.