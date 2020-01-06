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Violência contra a mulher

Mulher esfaqueada em Camburi diz que lutou com suspeito

A vítima prestou depoimento nesta segunda-feira (6) no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 20:15
Em função das facadas, mulher precisou levar pontos no pescoço Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A mulher que levou facadas no pescoço após ter sido confundida na Praia de Camburi, na altura de Jardim Camburi, em Vitória, disse que entrou em luta corporal quando sentiu que estava sendo atacada em um quiosque. O suspeito, um homem de 45 anos, foi preso.
A vítima contou que estava com o namorado no local. Os dois participavam de um churrasco com amigos. De acordo com a mulher agredida, ela e o namorado foram até o carro e quando retornavam ao local do evento, ela foi atacada.
Quando me aproximei do banheiro, estava a dois passos do meu namorado e senti quando uma pessoa me agarrou por trás e começou agarrar o meu pescoço. Comecei a me defender e consegui arremessá-lo por cima do meu ombro, relembra.
Segundo a mulher, por pouco os cortes não foram fatais. "O médico falou que faltou um centímetro para atingir a minha veia arterial profunda", lamenta ela, que foi atendida no Hospital de Urgência e Emergência de Vitória.
A mulher esteve na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã desta segunda-feira (6) para dar seu depoimento. A Polícia Civil informou que o agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado para o sistema prisional.

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