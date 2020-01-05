Homem esfaqueia mulher que confundiu com namorada e é preso em Camburi

Carro da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Militar no início da noite deste sábado (4) após ter dado uma facada no pescoço de uma mulher na Praia de Camburi , na altura de Jardim Camburi, em Vitória. O crime aconteceu em um quiosque.

Segundo informações preliminares do boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o suspeito teria "confundido a vítima com a sua namorada".

Segundo a PM, o homem foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vitória. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e encaminhada ao Hospital São Lucas.