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Crime

Homem esfaqueia mulher que confundiu com namorada e é preso em Camburi

Crime aconteceu no início da noite deste sábado (4) em um quiosque. Vítima foi levada para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 22:07

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 22:07

Carro da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Militar no início da noite deste sábado (4) após ter dado uma facada no pescoço de uma mulher na Praia de Camburi, na altura de Jardim Camburi, em Vitória. O crime aconteceu em um quiosque. 
Segundo informações preliminares do boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o suspeito teria "confundido a vítima com a sua namorada". 

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Segundo a PM, o homem foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vitória. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e encaminhada ao Hospital São Lucas. 
A Polícia Civil informa que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado para o sistema prisional.

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