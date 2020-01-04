Corpo de homem é encontrado em decomposição em matagal de Vila Velha

Um corpo foi encontrado já em estado de decomposição em um matagal na tarde deste sábado (4) na localidade de Boa Vista, no bairro São Torquato, em Vila Velha. O cadáver foi achado por um morador que acionou a Polícia Militar (PM) por volta das 14h20.
Segundo a PM, ao chegar ao local para verificar o encontro de um cadáver, a guarnição constatou que se tratava do corpo do sexo masculino. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC).
Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ainda realiza diligências no local.