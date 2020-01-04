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Parque Residencial Laranjeiras

Guarda Municipal reage a assalto e atira 12 vezes contra bandidos na Serra

Agente estava de folga e deixava uma pizzaria, acompanhado da namorada, quando o carro em que estavam foi cercado pelos criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 15:15

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 15:15

Carro do agente ficou cheio de perfurações Crédito: Divulgação
Um agente da Guarda Municipal da Serra de 25 anos disparou 12 vezes contra bandidos depois de ser vítima de uma tentativa de assalto, na noite desta sexta-feira (03), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. O episódio aconteceu por volta das 21h30, quando o agente e a namorada deixavam uma pizzaria.
O casal chegou ao local a bordo de um Renault Sandero preto. O agente contou à reportagem que enquanto sua  namorada entrou no estabelecimento para fazer o pedido da pizza,  ele ficou esperou por ela dentro do carro. Quando a mulher voltou, dois bandidos cercaram o veículo.

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"A minha namorada desceu para comprar a pizza, quando ela entrou de volta  eu travei o carro e, na sequência, os bandidos vieram tentando abrir a porta. Não vi como eles chegaram, mas devem ter seguido ela. Minha namorada entrou em pânico, começou a chorar e eu de início não entendi nada. Só quando olhei para o lado,  vi o cara batendo no meu vidro com uma arma", contou o agente da Guarda Municipal, que pediu para não ser identificado.
Ainda segundo o agente, a arma que ele utiliza no trabalho, uma pistola calibre .380, estava dentro do carro. Quando os bandidos se aproximaram do vidro, por medo, o guarda decidiu atirar.
"A minha arma estava no banco, embaixo da minha perna, quando ele colou o rosto no vidro do carro, para ver o que tinha dentro do veículo e nos ameaçar, decidi atirar. Eles correram apontando a arma para mim, e eu segui atirando pelo vidro da frente. Meu carro ficou todo perfurado, mas graças a Deus nem eu, nem minha namorada fomos atingidos. Os bandidos fugiram"
Agente da Guarada Municipal da Serra - Vítima de tentativa de assalto
O Ciodes foi acionado e uma ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. 

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