Alfaiate morre com tiro de bala perdida ao passar de moto em Aribiri

Um motociclista morreu após levar um tiro de bala perdida no peito ao voltar do trabalho para a casa no bairro Aribiri, em Vila Velha. O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, por volta das 19h desta quinta-feira (2).
De acordo com a Polícia Civil, Valdemir Rauta, de 34 anos, trabalhava como alfaiate e passava de moto pelo local no momento em que o crime ocorreu. O alvo, segundo a polícia, eram dois homens que compravam picolés na hora dos disparos. Um deles, de 32 anos, foi atingido por dois disparos, na perna e nas costas. O amigo dele, de 28 anos, ficou ferido com um tiro nas nádegas.
As vítimas contaram à Polícia Civil que estavam com um amigo em frente a uma casa de rações na Avenida Jerônimo Monteiro quando um homem chegou armado com uma pistola. Eles disseram que tentaram correr, mas foram atingidos. O motociclista Valdemir Rauta foi ferido com uma bala perdida no peito e morreu no local. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).