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Baleado no peito

Alfaiate morre com tiro de bala perdida ao passar de moto em Aribiri

O crime aconteceu por volta das 19h desta quinta-feira (2), em Vila Velha. O alvo do suspeito seriam dois homens, que também foram atingidos e sobreviveram

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 09:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 09:25
Valdemir Rauta passava de moto pela Avenida Jerônimo Monteiro, em Aribiri, quando foi atingido por tiro de bala perdida no peito Crédito: Acervo pessoal
Um motociclista morreu após levar um tiro de bala perdida no peito ao voltar do trabalho para a casa no bairro Aribiri, em Vila Velha. O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, por volta das 19h desta quinta-feira (2). 
Avenida Jerônimo Monteiro, em Aribiri, Vila Velha, por onde passava alfaiate que morreu vítima de bala erdida Crédito: Isaac Ribeiro
De acordo com a Polícia Civil, Valdemir Rauta, de 34 anos, trabalhava como alfaiate e passava de moto pelo local no momento em que o crime ocorreu. O alvo, segundo a polícia, eram dois homens que compravam picolés na hora dos disparos. Um deles, de 32 anos, foi atingido por dois disparos, na perna e nas costas. O amigo dele, de 28 anos, ficou ferido com um tiro nas nádegas.

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As vítimas contaram à Polícia Civil que estavam com um amigo em frente a uma casa de rações na Avenida Jerônimo Monteiro quando um homem chegou armado com uma pistola. Eles disseram que tentaram correr, mas foram atingidos. O motociclista Valdemir Rauta foi ferido com uma bala perdida no peito e morreu no local. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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