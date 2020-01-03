Alfaiate morre com tiro de bala perdida ao passar de moto em Aribiri

De acordo com a Polícia Civil, Valdemir Rauta, de 34 anos, trabalhava como alfaiate e passava de moto pelo local no momento em que o crime ocorreu. O alvo, segundo a polícia, eram dois homens que compravam picolés na hora dos disparos. Um deles, de 32 anos, foi atingido por dois disparos, na perna e nas costas. O amigo dele, de 28 anos, ficou ferido com um tiro nas nádegas.