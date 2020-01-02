Homem é assassinado com 10 tiros em avenida de Boa Esperança

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

O primeiro dia do ano começou violento na região Noroeste do Estado. Um homem, identificado como Flávio Borges dos Reis, de 44 anos, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (1º). O crime aconteceu na Avenida Venâncio Dias Marçal, no quilômetro 20 da rodovia ES 315, em Boa Esperança.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima foi atingida por pelo menos 10 disparos. Flávio foi socorrido pelo próprio pai e levado até o hospital Cristo Rei, onde não resistiu aos ferimentos. Segundo o médico plantonista, foram constatadas 13 perfurações. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

De acordo com a ocorrência registrada pela PM, os militares foram acionados pelo hospital e, após tomarem conhecimento do crime, retornaram até o local onde aconteceu o homicídio. Testemunhas disseram que dois homens em uma moto de cor vermelha se aproximaram de Flávio e um dos ocupantes efetuou os disparos.

INVESTIGAÇÃO

Por nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. "O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações".